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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكريم سعاد صابر ومطاع

تكريم سعاد صابر ومطاع

السبت 14 مارس 2020 - 10:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كريم السبت 14 مارس 2020 - 11:04
الفنان ن و الموسيقيين الامازيغ لا حق لهم لا في التكريم او التغطية الصحية او الدعم ولهم يحزنون
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-3
2 - احمد السبت 14 مارس 2020 - 11:34
الممتل يعاني من التهميش مند زمن طويل. فيجب على المسؤولين بأن يساعدوا هاد الشخصين الدين قضو جل عمرهم في هادا الفن المسرحي ان يخصصوا لهم مبالغ مالية لكي يعيشوا ماتبقى لهم من العمر في عيش محترم .اما لوحات الرسم ما عندهم مابديروا بيهم .
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3
3 - مصطفى السبت 14 مارس 2020 - 11:38
سعاد صابر احسن ممثلة مغربية شرفات المرأة المغربية ، وبيناتها في صورتها الحقيقية، سعاد صابر ممثلة من طينة العظيمات تستحق وساما ملكيا في زمن تعطى فيه الأوسمة للتفهاء
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8
4 - خارج من المغرب السبت 14 مارس 2020 - 11:51
فرق بين هذ الأهرامات الفنية التي عايشناها في 90م وجيل اليوم جيل الفيسبوك والوتساب وكانت لهم مكانتهم وفرجتهم المسلسل الذي لا زلت أتفرج فيه لحد الأن وهو مسلسل دواير الزمان قمة الفن والتمثيل المغربي الأصيل نتمنى من توفي منهم الرحمة ومن بقي الصحة والبركة في العمر ومهما كرمتموهم يستحقوا الكثير
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0
5 - خليلوفيتش السبت 14 مارس 2020 - 11:58
المجال الفني من تمثيل و غناء و رسم وووو هو مجرد جدبة عبر عليها السي مطاع بكل حرقة . و بإختصار كما جاء على لسان الفنانة القديرة التي اخالها أمي من خلال ادوارها للأم المغربية الحنونة بأن الفن تراجع بسبب الدعم الغير العادل في توزيعه
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