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كُتّاب وآراء
مأساة طفل فقد عينه
السبت 14 مارس 2020 - 07:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ابن سوس المغربي للأسف السبت 14 مارس 2020 - 14:26
حسبى الله ونعم الوكيل أين العدالة أين القضاء فين العدالة اعباد الله تحمي حقوق هذآ الشعب؟
2 - هذه مأساة... السبت 14 مارس 2020 - 15:08
... التهور واللامبالاة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف العمال والمسؤولين عن الاشغال في البنايات والطرقات.
طفل فقد عينه بسبب تهور عامل جاهل ترك الورش مفتوحا بدون حاجز يمنع المارة في المرور فيه.
ولا ندري اذا كانت الشركة المكلفة بالاشغال منخرطة في التامين ، والا فان البلدية هي المسؤولة و من حق هذه السيدة المكلومة ان تدافع عن حق ولدها و ترفع دعوى التعويض ضد البلدية.
طفل فقد عينه بسبب تهور عامل جاهل ترك الورش مفتوحا بدون حاجز يمنع المارة في المرور فيه.
ولا ندري اذا كانت الشركة المكلفة بالاشغال منخرطة في التامين ، والا فان البلدية هي المسؤولة و من حق هذه السيدة المكلومة ان تدافع عن حق ولدها و ترفع دعوى التعويض ضد البلدية.
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