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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وأسعار السلع

مغاربة وأسعار السلع

السبت 14 مارس 2020 - 14:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عولمة الدعر السبت 14 مارس 2020 - 14:37
الغلاء وجنون التبضع فوق العادة والخوف من المجهول هي كرونا المخفية . لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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2 - الحقيقة في الدقيقة السبت 14 مارس 2020 - 14:40
الزيادة مكيناشة غير البصل 9 دراهم
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1
3 - عبده / الرباط السبت 14 مارس 2020 - 14:47
تهافت الشعب على شراء المواد الغذاءية بشراهة خوفا من تبعات جاءحة كورونا هو الذي سيؤدي الى الغلاء و الزيادة في الاسعار تبعا لقانون العرض و الطلب ... فلا تلوموا احدا و لوموا انفسكم.... قللوا من الشراء الى الحد العادي ...تنقص الاسعار.... اذهبوا الى الاسواق ذات المساحات الكبرى لتروا ( سيرك ) من نوع اخر.... عربات تمتلىء عن اخرها بالمواد الغذاءية الضرورية منها و غير الضرورية و الكل يجري هنا و هناك فتحسب ان المجاعة ستحل غدا في حين ان هناك من مخزون المؤن ما يكفي لعدة شهور... للاشاعة دور كبير فيجب على الجهة المسؤولة في الدولة ان تتدخل...
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7
4 - السلام عليكم السبت 14 مارس 2020 - 14:55
الهلع.....والخوف....واللاوعي....دفع ببعض الواطنين صباح هذا اليوم باقتناء سلع كثيرة تفوق حاجياتهم...كأننا في حرب.
الله إهدي العباد.
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