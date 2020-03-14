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كُتّاب وآراء
كورونا وهلع التسوق
السبت 14 مارس 2020 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - المرابط السبت 14 مارس 2020 - 14:35
الله يفرحك ويفرح المغاربة. لا تنسوا التراحم والتعاون والهدوء والحكمة تهون كى شيء... عادة لا يظهر المعدن الطيب للناس ألا في الظروف الصعبة فلنكن في المستوى.
2 - خالد السبت 14 مارس 2020 - 14:47
ان خلط كلمات من العربية و الفرنسية في جملة واحدة مزعج جدا.
3 - مجرد ملاحظ السبت 14 مارس 2020 - 14:53
ضربة الهية للراسمالية المالية المتوحشة المعتمدة على الاسراف و الافراط في الاستهلاك و التبدير و تبدير موارد الارض من ماء و هواء و معادن و بحار و انهار و غابات و حيوان و طيور و بل حتى البشر يغيرون في خلاياه بلا اخلاق و لا حدود لا دينية و لا عقلانية...انظمة اقتصادية مبنية على الترف و الترفيه الزائد و الفسق و الفساد و تراكم الاموال بشكل غريب و مذهل و غير منطقي و الحروب في كل بقعة ارضية و استنزاف الثروات و الافراط في استهلاك الكماليات التي تدفع الى نهب كل شيئ و هذه انانية و طغيان المظاهر و الشكل...و صار الناس يتهافتون على شهوات البطن بلا حدود...ايننا من رمضان مثلا و الصوم؟ لا يريدون؟علاش؟ لانها ليس في مصالحهم الانية المادية...اين احترام الحيون و الدبيحة الشرعية و عدم الاسراف و التبدير؟ لا يريدون "السرفون اخوان الشياطين" اليس كذلك...اليس الشيطان هو الغواية؟ طبعا- " و غرتهم الحياة" اليس كذلك؟ و لهذا فعلى البشر انتظار ليس كرورنا او انفجار نووي هنا و هناك بسبب اخطاء انسانية و ايضا كوراث طبيعية من فيضان و جفاف و شح المطر الخ سيبقون ياكلون بيض رومي فاسد كليا...اه التقدم؟ التقدم زوين خوار؟ جهلة
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