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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عارضة تقتل شابا

عارضة تقتل شابا

السبت 14 مارس 2020 - 11:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - youssef de sygh السبت 14 مارس 2020 - 14:40
أنا لله وأنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
هدا قدر الله تعالى يا ابتي والحمد لله على ما أعطى وما أخد
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2 - الله المستعان السبت 14 مارس 2020 - 14:46
كاينين شي فواجع ما كتكون لا حاس لا ظان حتى كيجوك... مكتعرف مادير... خصوصا بالنسية الحالة ديال ها السيدة لي باينة فيها على قد الحال نتمنى يجي شي محسن لي عاونها ويعاون هاد اليتامى والله لا يضيع اجر من المحسنين
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3 - مصدومة السبت 14 مارس 2020 - 14:46
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألله يصبركم في هاذ المصاب الجلل وإن لله وإنا إليه راجعون الدوام لله وحده
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4 - رأي السبت 14 مارس 2020 - 15:02
يجب تقنين هذا النوع من الملاعب و صيانتها. كما ان هناك مافيات تتحكم في ملاعب القرب و تستنزف جيوب المواطنين رغم المذكرة التي تنص على مجانية هذه الملاعب !!!! ورغم هذه المداخيل الغير المشروعة فليس هناك لا صيانة ولا هم يحزنون . ما رأي الوزارة الوصية ؟؟؟؟؟
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5 - ana السبت 14 مارس 2020 - 15:08
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد وارزق اهله الصبر. انا لم استوعب هده القصة حارس مرمى تسقط عليه عارضة وتقتله هل كان نائما تحتها ام العارضة وزنها 1000 ك غ ارجو المزيد من التوضيح من فضلكم.
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