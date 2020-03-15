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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
السفير الصيني بالمغرب
الأحد 15 مارس 2020 - 16:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - حسن الأحد 15 مارس 2020 - 10:37
علاش مي سيفطوش لنا شي أطباء كيف ما دارو مع إيطاليا سيفطو ليهم طاقم طبي . نخلصوهم إلى بغو
2 - دمحم الأحد 15 مارس 2020 - 10:40
اتعجب في ضعف المعسكر الامريكي امام الجميع هل هذا صحيح لقد غر بنا المعسكر الغربي او ان ترامب متورط مع الروس....
3 - لا للفرنسية الأحد 15 مارس 2020 - 11:29
هل نحن "اللذين لا نتحذث باللغة الفرنسية" ليس لنا حق ولوح المعلومة؟
4 - أحلام الأحد 15 مارس 2020 - 11:44
نعم ما فعلته "الصين" للسيطرة على....
"كورونا" الجديد لا تستطيع أى دولة أخرى...
فى "العالم" القيام به....
تركيبة النظام السياسي والتعبوي الصيني...
تستحق "التأمل" والشواهد عليه...
كانت من قبل "كورونا" ومن لم يزر الصين....
وعاش فيها فلا داعي...
لأن يتحدث بما لم يراه بعينيه...!!
تحياتي
"كورونا" الجديد لا تستطيع أى دولة أخرى...
فى "العالم" القيام به....
تركيبة النظام السياسي والتعبوي الصيني...
تستحق "التأمل" والشواهد عليه...
كانت من قبل "كورونا" ومن لم يزر الصين....
وعاش فيها فلا داعي...
لأن يتحدث بما لم يراه بعينيه...!!
تحياتي
5 - Sisi الأحد 15 مارس 2020 - 11:45
فعلا دولة و شعب ك الصين لايمكن ان تنهزم امام الصعاب بالفكر و العقلنة و الصبر تجاوزت محنتها انه شعب يستحق التقدير
6 - Yassine الأحد 15 مارس 2020 - 11:49
La chine sais très bien quelle langue est officielle au Maroc
7 - kamal الأحد 15 مارس 2020 - 12:20
الصين من أحرص الدول التي تعين سفراءها يتقنون بشكل جيد لغة البلد الذي يعينون فيه وهذا ما كانت تفعله مع المغرب. لكن مع مرور الوقت فهمت بأن دولا مثل المغرب لا تهمها لغتها بحيث أن الحكام و المسؤولين يفضلون إستعمال لغة مستعمرهم على لغتهم الأولى وهذا مالوحظ في تعيين سفراء يتقنون الفرنسية و يتكلمون بها في مجالس رسمية بدون حرج. الشيء الذي لايمكنهم فعله في دول مثل ليبيا مصر سوريا العراق ودول الخليج بعكس الدول التي لا دين لا ملة لها كالدول المغاربية
8 - التقة في النفس الأحد 15 مارس 2020 - 12:35
التقة في النفس والتضحية والتضامن هده هي الجمل المتكررة وهو ما نفتقده. ما نشهده هو انتشار وتعالي اصوات الانفصال التي تسعى الى الفوضى ولاتعترف باي نضام سياسي او عقد اجتماعي.هدا اخطر من كرونا وما لم يتم عزل ومحاربة هده الضاهرة الخطيرة التي تصطاد في الماء العكر وتتربص اي فرصة الى الرجوع بالمغرب الى شمال وجنوب ووسط. اللهم اني قد بلغت
9 - méfiance de la chine الأحد 15 مارس 2020 - 13:50
avant de mourir du virus,un médecin chinois a averti le pouvoir du danger de ce virus,mais le pouvoir chinois ne l"a pas cru et ce médecin a été renvoyé de son travail,il a été délaissé jusqu"à mourir dans la misere,
le pouvoir chinois porte une lourde responsabilité de ne pas tenir compte de l"avertissement du médecin mort de virus,de plus il faut se méfier du pouvoir chinois qui se veut généruex,car la chine produit 60 pc de tous les produits m^me médicaux,donc le maroc doit se préparer pour ne pas dépendre de la chine qui peut étouffer un pays,donc se préparer d"être libre de la chine,attention la chine est un danger car cette chine pollue toute la planete
le pouvoir chinois porte une lourde responsabilité de ne pas tenir compte de l"avertissement du médecin mort de virus,de plus il faut se méfier du pouvoir chinois qui se veut généruex,car la chine produit 60 pc de tous les produits m^me médicaux,donc le maroc doit se préparer pour ne pas dépendre de la chine qui peut étouffer un pays,donc se préparer d"être libre de la chine,attention la chine est un danger car cette chine pollue toute la planete
10 - يحي الأحد 15 مارس 2020 - 15:21
الوباء خرج من الصين لدالك توجب عليها ان تساعد ماديا و غقتصاديا الدول المتضررۃ خاصۃ افقيرۃ منها متل المغرب
11 - رأي الأحد 15 مارس 2020 - 15:39
الصين حازمة في مواقفها حكومة وشعبا،،،سنكون نحن أيضاً حازمين،،،المغاربة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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