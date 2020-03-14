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كُتّاب وآراء
الإصابات بكورونا في المغرب
السبت 14 مارس 2020 - 19:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متغرب السبت 14 مارس 2020 - 19:37
الآن في بلجيكا اغلاب محالات تجارية مغلقا
مثل الحلاقة وا المطاعم وا المقاهي وا الأماكن العمومية وا بعض وسائل نقل
مثل الحلاقة وا المطاعم وا المقاهي وا الأماكن العمومية وا بعض وسائل نقل
2 - Hassan السبت 14 مارس 2020 - 19:46
واش الجوامع ماشي مكان للتجمع ؟ علاش ماصدرش شي أمر باش يتسدو ؟
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