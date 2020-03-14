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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإصابات بكورونا في المغرب

الإصابات بكورونا في المغرب

السبت 14 مارس 2020 - 19:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متغرب السبت 14 مارس 2020 - 19:37
الآن في بلجيكا اغلاب محالات تجارية مغلقا
مثل الحلاقة وا المطاعم وا المقاهي وا الأماكن العمومية وا بعض وسائل نقل
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2 - Hassan السبت 14 مارس 2020 - 19:46
واش الجوامع ماشي مكان للتجمع ؟ علاش ماصدرش شي أمر باش يتسدو ؟
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