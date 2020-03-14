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كُتّاب وآراء
تلاميذ ضد الدراسة عن بعد
السبت 14 مارس 2020 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - مسلم السبت 14 مارس 2020 - 22:02
الدراسة عن بعد في صالح الآباء والأبناء والبلد كله من تفشي الفيروس أما التلاميذ ضد تبقى مسؤولية الآباء أين الآباء؟؟؟؟؟
2 - جيهان السبت 14 مارس 2020 - 22:04
قاليك غادي اضيعوا ايهم العام ...
اوليدي راه ماشي غير العام اللي يضيع واه القضية فيروس فتاك لا يرحم !
الدراسة غادي ترجعها إما الحث ديالى الا مشات عليك ما بقات تنفعك لا دراسة و لا امتحانات
العقلية ديال الشباب ولاد اليوم زيزو ف زيزو
اوليدي راه ماشي غير العام اللي يضيع واه القضية فيروس فتاك لا يرحم !
الدراسة غادي ترجعها إما الحث ديالى الا مشات عليك ما بقات تنفعك لا دراسة و لا امتحانات
العقلية ديال الشباب ولاد اليوم زيزو ف زيزو
3 - خليلوفيتش السبت 14 مارس 2020 - 22:05
عن اي دراسة عن بعد يتحدثون على ما اظن ان البلاغ اخذ من وزارة التعليم الفرنسية و ترجم إلى العربية .االناس في البوادي لا تتوفر على الماء و الكهرباء فمن اين لهم بالتلفاز و الأنترنيت و ليس في البوادي بل في المدن المهم لخبار فراسكم
4 - محمد ريان السبت 14 مارس 2020 - 22:06
بلالالالاغ المرجو من الجميع أن يلتزموا في بيوتهم وأن لا يستغلوا هذا التوقف في الخروج من أجل اللعب في الأزقة والتنزه فالأمر خطير والإمكانيات ضعيفة فلنستغل هذه المحنة في التقرب والرجوع إلى خالقنا بكثرة الدعاء والاستغفار
5 - خدوج السبت 14 مارس 2020 - 22:06
آخر ما يهمكم هو الدراسة ، اللي بغا اقرا غيقرا ، ولكن لأنكم لن تجتمعوا بزملائكم في الشغب ودوزو الوقت وشدان ف هذا أ هادي ولبنات وداكشي ...نتوما لا قراية عن بعد ف بالأحرى عن بعد
6 - متدرب السبت 14 مارس 2020 - 22:15
كمتدرب فالتكوين المهني السنة الثانية أريد أن أقول أن مؤسسة التكوين المهني من غير هادوك لي كايبني فالقنوات المغربية التي لا تمت لواقع التكوين المهني الحقيقي لأبناء الشعب بصلة تنظيمها الدراسي سيء و بشع ،يسألنا الأستاذ واش فهمنا نجيب بنعم و يمر مرور الكرام للدرس القادم لأنه متبوع خاصو يكمل الساعات ديال الدرس لي عاطياهم ليه الإدارة و بالتالي كانمشيو للشيخ لي عزيز علينا يوتيوب و جوجل و الواتساب الله يرحم لي صاوبهم كن را حنا ديما مجمكين، وكانرجعو عند الأستاذ فاهمين.
نقطة أخرى ركزو معايا فيها ،هاد الدرس المجاني فموقع شركة سيسكو حول المقاولات و كيفية خلق واحدة بغاو يديرو لينا فيه امتحان و حنا أصلا ماعطاوناش القاعات ديال الإعلاميات لي فيهم الحواسيب باش نقراو و كايجيو عند الأستاذ يجولو ليه راك ماقريتي واالو ، راااا لاااااااااااا يعقل هادشي، بغيتو ديرو شي حاجا اسي مكتب التكوين را يوتيوب تما كايتسناكم و الى بغيتو ناس تكون مؤهلة باش تخرج لقطاع الشغل زيدو عام دياب الدراسة باش حنا المتدربين نبشيو بشويا ماشي تاتكسيريو بينا و تسناونا نتبعوكم بصدر رحب راحنا بنادم و انتهى .
نقطة أخرى ركزو معايا فيها ،هاد الدرس المجاني فموقع شركة سيسكو حول المقاولات و كيفية خلق واحدة بغاو يديرو لينا فيه امتحان و حنا أصلا ماعطاوناش القاعات ديال الإعلاميات لي فيهم الحواسيب باش نقراو و كايجيو عند الأستاذ يجولو ليه راك ماقريتي واالو ، راااا لاااااااااااا يعقل هادشي، بغيتو ديرو شي حاجا اسي مكتب التكوين را يوتيوب تما كايتسناكم و الى بغيتو ناس تكون مؤهلة باش تخرج لقطاع الشغل زيدو عام دياب الدراسة باش حنا المتدربين نبشيو بشويا ماشي تاتكسيريو بينا و تسناونا نتبعوكم بصدر رحب راحنا بنادم و انتهى .
7 - علي السبت 14 مارس 2020 - 22:39
احنا في إيه و لا إيه .
المدارس ها هي تغلقات . اللي باغي يوجد للامتحانات الإشهادية غادي يوجد خاصة أنه ما بقاش بالزاف من المقرر : الأنترنت - تمارين و حلول ...إلخ .
المهم أننا ارتحنا من هذا الكابوس . الوضع السابق ما كان حتى واحد مرتاح لا الأساتذة لا التلاميذ لا الأباء خاصة أن كلشي يتابع البلدان المجاورة لنا و هي توقف تباعا الدراسة .
التلميذ اللي عطس كلشي يبدأ يقفقف و الأستاذ خاصو يعاود يجتر نفس الكاسيطة و مكانك سر .
أما الآن الحمد لله . ها حنا درنا ريوسنا مع ريوس باقي البلدان و اللي بغى يوقع يوقع .
شخصيا دازت عليا هذه الهيلالة من قبل مع الفيروسات السابقة و صوت في الداخل ديالي يقول أن هناك مبالغة في الأمر لكن ماذا نفعل إذا كل العالم يبالغ ليس أمامنا إلا نعملو كيفهم و يكون الخير غدا
المدارس ها هي تغلقات . اللي باغي يوجد للامتحانات الإشهادية غادي يوجد خاصة أنه ما بقاش بالزاف من المقرر : الأنترنت - تمارين و حلول ...إلخ .
المهم أننا ارتحنا من هذا الكابوس . الوضع السابق ما كان حتى واحد مرتاح لا الأساتذة لا التلاميذ لا الأباء خاصة أن كلشي يتابع البلدان المجاورة لنا و هي توقف تباعا الدراسة .
التلميذ اللي عطس كلشي يبدأ يقفقف و الأستاذ خاصو يعاود يجتر نفس الكاسيطة و مكانك سر .
أما الآن الحمد لله . ها حنا درنا ريوسنا مع ريوس باقي البلدان و اللي بغى يوقع يوقع .
شخصيا دازت عليا هذه الهيلالة من قبل مع الفيروسات السابقة و صوت في الداخل ديالي يقول أن هناك مبالغة في الأمر لكن ماذا نفعل إذا كل العالم يبالغ ليس أمامنا إلا نعملو كيفهم و يكون الخير غدا
8 - simo السبت 14 مارس 2020 - 22:43
أعجبني أحد المتدخلين لما قال أنه كان من الأفضل أن يأخد التلاميذ عطلة مقدمة أو تأجيل الإمتحانات ... فقد أعطى حلول واقعية أفضل من الوزير الذي قام بكوبي كولي من فرنسا. فلما صرح بأن الدراسة ستتم بوسائل عن بعد فهذا يبين أن الإمتحانات ستكون في وقتها المحدد وستضم كل المقرر وهذا ما صب الزيت على النار. فسوف ترون كيف سيستغل بعض الأساتذة الظرف لإعطاء الدروس لأبناء الطبقات الميسورة في المنازل وسيبقى أبناء الشعب يتصارعون مع الأنترنيت البطيء تحت الضغط. فماذا لو إنتظرنا قليلا وأخدنا حيزا من العطلة الصيفية خير من هذا الإرتباك. أما عن المنتقدين لتوقيف الدراسة فهم لا يعرفون خطورة الأمر وأن الوباء لا يرحم.
9 - الوشام السبت 14 مارس 2020 - 22:43
إن كيد التلاميذ عظيم، ولو سألت عن هؤلاء إدارة مؤسستهم لرأيت العجاب.
10 - مغربية السبت 14 مارس 2020 - 22:51
انتم ضد الدراسة عن قرب و عن بعد الدي يهمكم من المجئ للمدرسة هو الالتقاء بالاصدقاء و الاحضان واللهو وليس الدراسة .لستم انتم من يقرر هناك مسؤولون هم لهم الصلاحية لدلك و مصلحة البلد فوق كل شئ .و سيروا تكمشو في ديوركم حتى تبان لينا الامور
11 - citoyen السبت 14 مارس 2020 - 22:56
Le coronavirus doit être l'occasion pour le gouvernement d’encourager nos jeunes à travailler sur à la maison. Les parents doivent arrêter de regarder des bêtises à la télévision et laisser leur progénitures suivre les cours . De même il faut apprendre à nos jeunes de ne compter que sur eux même ,les encourager à travailler su internet, il y'a tout sur sidna google
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