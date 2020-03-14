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كُتّاب وآراء
غضب مغاربة وفرنسيين بفاس
السبت 14 مارس 2020 - 20:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - وسيم السبت 14 مارس 2020 - 21:35
كيهربو من المرض في اتجاه المغرب املي كيحصلوا كيقولو لا بغينا نرجعوا فرنسا فرنسا حسن راه عالم كامل واقف بلا متبقاو تفلسفو علينا
2 - هيتم السبت 14 مارس 2020 - 22:00
اللهم لا تشمت بنا الاعداء .
فعل خير فى من لا خير فيه معصيه وشرك لله .
فعل خير فى من لا خير فيه معصيه وشرك لله .
3 - V G A السبت 14 مارس 2020 - 22:01
وجب حل المشكل وهو سهل كل من له التذكرة الذهاب الى وطنه وعند عائلته وان بخصصو لهم طاءرة واحدة واستدعاءهم للعودة وهادا ليس بصعب أم أرادوا حتى تعيط السلطات على السلطات. واحشوما هاد الشي
4 - من تخوم الريف الهولندي السبت 14 مارس 2020 - 22:07
كلام كله معقول. أينكم يا من تتكلمون خارج الزمن؟ اعطونا حلولا لهؤلاء الناس. كيف للسلطات المغربية أن تتخذ قرارا كهذا بين عشية و ضحاها؟ ما مصير هؤلاء؟ أريد فقط أن أعرف من اتخذ هذا القرار الفجائي و بدون سابق إنذار كي أرسل له باقة ورود من هنا، من هولندا، و ذلك لعبقريته الفذة في تسيير الأزمات. فعلا، قرار عربي كله رداءة.
5 - رشيد SOS السبت 14 مارس 2020 - 22:09
وانا بدوري اقيم بهولندا وصلتني اليوم رسالة من شركة الطيران في امستردام تلغي فيها رحلة السفر ليومه الثلاثاء 17-03 . الامر يتعلق بي وبزوجتي واولادي الان في هولندا عرظة للهلاك. انا اريد الرجوع الى هولندا كيفما كان الحال. أنا لا اقيم بالمغرب منذ 37 سنة . بلد اقامتي الدائم هو هولندا . لا انا ولا زوحتي نشعر بالخجل والحكرة لهذا القرار المخزي .... واعباد الله حنا باغيين ارجعوا لبلد الاقامة. عندنا تما اولادنا وشغالنا. الحكومة المغربية لازم تشوف لينا حل مع الحكومة الهولندية ولو اقتظى الامر النقل بالطائرات العسكرية ... ولكن منبقاوش هنا مجلوقين.
تعليق غير لائق
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