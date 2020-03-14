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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتراق محل عجلات بسلا

احتراق محل عجلات بسلا

السبت 14 مارس 2020 - 20:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed السبت 14 مارس 2020 - 21:40
كايعجبوك الشباب ديال آخر الزمان غير بالضحك واخد الصور للكوارث دون تقديم أي مساعدة كتافهوم باردين لا خدمة قادرين عليها لا تقديم المساعدة الله يهديهم للطريق الصحيح.
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5
2 - الرباطي السبت 14 مارس 2020 - 22:13
الله يجعل السلامة والله إبعاد علينا البلاء أجمعين يارب العالمين
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