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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العلمي وتداعيات كورونا

العلمي وتداعيات كورونا

الأحد 15 مارس 2020 - 00:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أسامة الأحد 15 مارس 2020 - 00:40
الاقتصاد المغربي يتأقلم مع الأزمات
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2 - الإدريسي الأحد 15 مارس 2020 - 00:42
المغاربة مستعدون لاسوء الحالات.. الله اسلم بلادنا
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3 - ابو البشير الأحد 15 مارس 2020 - 00:44
عمل جبار تقوم به الحكومة و خاصة على مستوى الاقتصاد
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4 - سرعو الإجراءات لربح الوقت الأحد 15 مارس 2020 - 00:52
الحل هو أن تطبق الدولة إبتداء من يوم غد الإجراءات التي تطبقها إيطاليا حاليا، مما سيساعد في ربح الوقت وتقليص كبير في عدد المصابين، ذالك أن المغرب لايتوفر على إمكانيات صحية تمكنه من معالجة عدد المصابين عندما سنصبح كإطاليا (نسأل الله السلامة)
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8
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