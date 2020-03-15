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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مخاوف في وسائل النقل

مخاوف في وسائل النقل

الأحد 15 مارس 2020 - 14:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لاديني الأحد 15 مارس 2020 - 14:52
حنا الدين ديالنا ...
الدين ديالك هو اللي خلاك جاهل وفقير وبشع ومريض...
ومللي غادي يوصلك السي كورونا غادي تنقلو لولادك وعائلتك وتموتو بطريقة بشعة..
يحيا الجهل
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-13
2 - بلاد الفزعة الأحد 15 مارس 2020 - 14:55
بنادم شداتو الخلعة وقلبها دين وصلاة,المنافقون كترو بحال في رمضان هههه الموت جاية تنقص الهروي لي كتر بلا فايدة
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-6
3 - رباطي الأحد 15 مارس 2020 - 14:57
كل الخوف من مثل هذه الحالات الذين يرون الامر مجرد اشاعات، فهم لا ياخذون الامر على محمل الجد، و بالتالي يشكلون خطر على انفسهم و على غيرهم، عندما يجتمع الوباء مع الجهل تصبح المصيبة اعظم و اكبر
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19
4 - احمد الأحد 15 مارس 2020 - 15:00
معظم التصريحات تبين بالملموس أنه لايزال أمامنا الكثير من أجل تربية ووعي صحي.
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17
5 - مغترب الأحد 15 مارس 2020 - 15:00
هنا في أروبا لا أحد يركب في وسائل النقل لأن الإنسان واع بخطورة الأمر عكس دول العالم الثالث الإستهتار حتى يقع الفأس في الرأس و الله يدير شي تاويل فالوقاية مهمة المغاربة ماشي رمي راسك للتهلكة و قل المكتاب لا و الف لا الأسباب تلعب دورا و سير نتاحر و قل المكتاب
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13
6 - Hassan الأحد 15 مارس 2020 - 15:08
هذا الشعب خاصو تعقيم ديال الدماغ قبل تعقيم الأيادي
حشومة كاع هذا الإستهتار بالفيروس كلشي ديال الله وحنا عارفينها
و لهذا يجب الحفاظ على هذه الروح ليمبعوتة فينا كاملين و نخدو الوضع بجدية أكبر
قال الله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و لهذا راه مفروض عليكم تحميو راسكم و عائلتكم و المجتمع بأكمله
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8
7 - هند الأحد 15 مارس 2020 - 15:09
هاد الناس واش من شي كوكب اخر؟ واحد قالك كانامن بالله وماكنخافش من كورونا كانخاف من كورونا دالجيب! والصحة ماشي مشكل؟! الله الله، على ماشي الله هو الرزاق! سبحان من خلقك، وكلشي قالك ماخايفش وهاذ الناس اللي دارو اللهطة على المواد الغذائية منين جاو ولا هاذو نوع اخر ماكايخافو لا من كورونا دالصحة ولا كورونا دالجيب كايخافو غير من كورونا دالكرش، المهم خص حذر التجول مع هاذا الناس حيت كونو اكيدين مع هاذا العقليات المغرب سوف يحتضر بعد على الاكثر واحد خمسطاش اليوم
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1
8 - Abdel Hamburg الأحد 15 مارس 2020 - 15:21
العجب العجب العجب.. واش التخلف واللا وعي وصل حتى لهذه الدرجة؟
علاش كتربطوا أي حاجة بالدين؟ الدين بنفسه كيامرنا باش مانلقيوش بنفوسنا للهلكة.. يا عباد الله هذا راه مرض خطير.. فكروا شويا بدماغكم.. إذا كانوا المغاربة كلهم كيفكروا هكذا غادي توقع كارتة صحية في البلاد وصافي.. هنا في الشارع ما كايبان حتى واحد كيدور نادرا واش تشوف بنادم.. الله يستر من مثل هذه العقليات المدمرة
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