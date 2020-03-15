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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عالقون في مطار مراكش

عالقون في مطار مراكش

الأحد 15 مارس 2020 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 12:05
تجمع يفوق 50 شخص على الدولة تفريقه
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6
2 - sali الأحد 15 مارس 2020 - 12:08
‏هذا التجمع في حد ذاته كفيل بانتشار الفيروس وإصابة اشخاص آخرين
‏اللهم احفظنا واحفظ البشرية جمعاء
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9
3 - oujda 48 الأحد 15 مارس 2020 - 12:12
يجب على الدولة الفرنسية ايجاد حل لهم صحة المغاربة اولى بكم يجب تطبيق الحجز الصحي على كل الأجانب خاصة الأوروبيين في المغرب والسلام قبل وفاة الأوان
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4
4 - من خارج الوطن الأحد 15 مارس 2020 - 12:12
وبهذه القرارات الفاشلة سيعطون الفرصة للأجانب بالبقاء في المغرب وينشرون العدوى للمغاربة فعلى الخطوط الملكية المغربية أن تقيم عليهم الحجر الصحي في الفنادق حتى يتم ترحيلهم بسرعة لأن أغلبهم حاصل على الفيروس و سيعدي المغاربة
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0
5 - هشام الأحد 15 مارس 2020 - 12:14
أحسن يسلم أمر الله ويرجع بيوتهم حتى فرج الله ياك مرض كين هنا ولهيه .علام تعطلت مصالح صبر الله تعدي هاد نزل على خير
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2
6 - C.R الأحد 15 مارس 2020 - 12:15
السلام، إتخاذ الإجراءات ووقف الحدود من أحسن القرارات التي إتخدتها الحكومة في مسيرتها الانتخابية لكن، بالنسبة للفنادق التي تشتكي فلماذا لا تأخد المبادرة وتأوي السياح مجانا وتحسن من سورتها وسورة هذا البلد وهذا الأمر في الاخير لصالحها يجب التضامن في هذه الأوقات العصبية فهذا وباء عالمي وحان وقت الجد وهذا هو وقت إظهار كرم المغاربة الذي إختفا في السنين الأخيرة وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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7 - مسمرير تنغير الأحد 15 مارس 2020 - 12:15
الحكومة منعات كترة البشر ودارت السوق فلمطرات
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8 - العكاري الأحد 15 مارس 2020 - 12:17
هؤلاء السياح سيتدكرون طويلا زيارتهم أين وزير السياحة كي يواسيهم ويعطيهم يد المساعدة ولو رمزية ونسي بالتباهي بالمليارات من العملة وٱزدياد عدد السياح والمغرب والحمد لله بخير وذلك بمجهودات الوزير
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9 - منظمة الصحة العالمية الأحد 15 مارس 2020 - 12:19
يجب حجر على كل من يريد العودة لبلاده قبل العود و السماح العودة فقط الاصحاء في فندق خاص للعودة يتبع لشركة الطيران لضمان سلامة طاقم الطائرة وكفى فوضى الدي سببت فيه منظمة الصحة العالمية التي يجب تقديم استقالتها كلها لعدم تعامل الجيد مع الوباء في مصدره الصين لو طبقت الحجر الصحي لم يريد الخروج من البؤرة الوباء لما وصلنا لهدا للوضع خطأ لايغتفر لمنظمة الصحة العالمية
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10 - وسيم الأحد 15 مارس 2020 - 12:21
يجب تعقيم المطار والفنادق في مراكش وسيارات الاجرة وحتي المقاهي التي ولجها السياح ...
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11 - متغرب الأحد 15 مارس 2020 - 12:22
هناك ناس من جميع أنحاء العالم ليس فرانسا ؟؟؟ فقط وا هذا تجمع داخل المطار هوا جد خطير سوف يؤدي إلى مزيد من الأمراض الفيروس كورونا
هدا هوا الخطأ الكبير كان على المسؤلين قبل إغلاق الحدود ان يخبرون ناس على الأقل ؤسبوع لكي ناس تعرف ماذا تفعل لي أنا ناس لديهم الالتزامات مضبوطة خصوصا عملهم
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12 - Ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 12:23
À mon avis c est l 'état français qui doit prendre en charge ces citoyens sauf s'il y a un accord entre les deux états,concernant les mesures devront prendre.
Mais quand même Ikram dayef wajeb alina que soit européenne on non européens.
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13 - citoyenne الأحد 15 مارس 2020 - 12:23
يجب على السلطات الفرنسية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى فرنسا.
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14 - citoyenne الأحد 15 مارس 2020 - 12:26
il faudrait que les autorités Françaises puissent assurer des voles pour eux.
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