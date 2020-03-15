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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعقيم مسجد في طنجة

تعقيم مسجد في طنجة

الأحد 15 مارس 2020 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مدوخ الأحد 15 مارس 2020 - 13:19
أين هي وزارة قلة الصحة لماذا لاتطلق حملات تعقيم لكل المدن مثل باقي الدول
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2 - simo soussi الأحد 15 مارس 2020 - 13:19
تحية اجلال لهؤلاء الشباب . و نعم المبادرة . نتمنى ان تقوم الدولة بتعقيم وسائل النقل العمومي و كدا جميع المرافق العمومية . مع الزام الاسر التزام البيوت ما أمكن
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3 - طبيب من المانيا الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
يجب غلق المساجد لانه لايمكن تعقيم الزرابي او الجدران بهده الطريقة، ان المصلين سيظنون الان ان خطر الفيروس غير وارد وهدا غير صحيح.
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4 - سين الأحد 15 مارس 2020 - 13:46
هناك الاه سيحميه! ولماذا تعقمونه بمنتجات الغرب الكافر؟ عقموه بالحبة السوداء والجاوي المكاوي و صلبان .واتلوا عليه القررآن.ستنتحر كورولا على أبوابه مسجدا كان أو كنيسة أو بيعة.
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