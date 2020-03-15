24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
- سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (184)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (123)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (119)
- المغاربة يُصْبحون على انخفاض في أسعار المحروقات بدرهم واحد - (102)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدراسة عن بعد
الأحد 15 مارس 2020 - 23:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - يد في يد الأحد 15 مارس 2020 - 22:33
اتفق معكم على الدراسة عن بعد ولكن المشكلة في الانترنت ضعيف جدا كيف يمكن لنا التتبع لذالك وشبكة الإنترنت ضعيفة
3 - Miloud casa الأحد 15 مارس 2020 - 22:43
تحية لأهل طنجة تمنياتنا لهم بالمعافات من هذا الفيروس ومسيرة موفقة لابنائنا هناك في دراساتهم عن بعد
4 - فرانز كافكا الأحد 15 مارس 2020 - 22:53
واش تضحكو علينا ... فين الحاسوب او الهاتف الذكي ؟؟ فين الكونيكسيون ؟؟؟
الدراسة عن بعد يجب أن تتم بواسطة المذياع و هنا اتكلم عن اﻹبتدائي و اﻹعدادي و الثانوي ... اما الجامعي فلا اتحذث عنه
الدراسة عن بعد يجب أن تتم بواسطة المذياع و هنا اتكلم عن اﻹبتدائي و اﻹعدادي و الثانوي ... اما الجامعي فلا اتحذث عنه
5 - Nabil الأحد 15 مارس 2020 - 23:14
الناس التي تنتقد الدراسة عن بعد، هؤلاء ليسوا مجهزين للمستقبل، المستقبل يعتمد على التكنولوجيا و هي الحاجة الوحيدة التي ستساعدنا في الوقت الراهن. علينا ان نتعلم لنمضي قدما، الكل يعرف كيف يستخدم اليوتوب و الفايسبوك و الواتساب لكن لا يعرف كيف يدرس، هدا اسمه الغباء.
6 - ابو انس ج- الأحد 15 مارس 2020 - 23:15
لا يمكن تعويض القسم و المدرج و المختبر باية وسيلة اخرى.. و هذا هراء و ترقيع...كيف تفسير الدرس مثلا؟ ايت تفاعل الطلبة؟ بل اين هم الطلبة؟ ثم هذه طريقة تشجع فقط على الحفظ و ارجاع ما قاله الاستاذ في فيديو حرفيا اي اين التحليل و العقل و التمارين و الاعادة و التكرار و الامثلة و طرق التدريس الاخرى من حركة الاساتذ في القسم و تغيير النبرة و الصوت و تفاعل الطلبة...اخاف ان يشجع هذا المنهج الحفظ فقط و مبدأ بضاعتنا ردت الينا و حتى الاسئلة سوف تكون مركزة على الحفظ او تكرار حرفيا ما جاء في القاء روتيني ميكانيكي لمادة او موضوع ما...اين الكتب و اين المراجع و اين الدروس التوجيهية و الدروس التطبيقية؟ الين اعطاء المنهجية؟ هذا ليس بحل لان الدرس ضعيف جدا و محتواه محدود لانه مثل اي عرض او محاضرة- من الافضل تهيئ الدروس و الوثائق الاخرى من كتب في المكتبات و ورقيا...لنتصور واحد يقرأ علينا درسا ما مملا و رتيبا و القاءا ضعيفا كيف سيكون التلقي؟ طبعا سلبيا...هنا افضل اعطاء قائمة بالمراجع و الكتب التي ينبغي للطالب ان يقرأها في مادة معينة..
7 - جميل الأمزون الأحد 15 مارس 2020 - 23:31
فكرة جيدة لو كنا مثلكم نتوفر على أنترنيت على الأقل 10 mb/s,لو كنا نتوفر على التغطية الشاملة على أجهزة وهواتف ذكية،لو كنا نتوفر على الكهرباء مجانا لو كنا نتوفر على تلفاز لو كنا نعرف كيف نستعمل كل هذا. تظنون اننا مثلكم.أنتم أجوركم بالملايين وتستوردون أحدث الاجهزة وأبناؤكم يعرفون تشغيلها أما نحن كل همنا لقمة العيش.على الأقل اعفونا من أداء الكهرباء و شارجيو لنا الانترنيت.
8 - الزاكوري الأحد 15 مارس 2020 - 23:36
الحديث عن برامج الدراسة عن بعد في غياب الشروط الدنيا للتواصل في العديد من المؤسسات التي يتوافد عليها الغالبية العظمى من البوادي... اعتقد انه حديث لتزجية الوقت فقط. ولا يمكن تقليد الدول المتقدمة في كل شيء . مع الأسف لا سبيل للمقارنة
9 - rabii الأحد 15 مارس 2020 - 23:41
مقابل 10 دراهم مغربية تحصل على تعبئة 50 جيغا من الانترنت في الهند.
10 - المغرب العريق الأحد 15 مارس 2020 - 23:43
الرد على تعليق 4 فرانز كافكا
و باش كتبتي هاد التعليق ب إستخدام الطاجين مثلا !!
هاد الجهاز لي خدام بيه و مقابل تخربيق و لكريتيك الخاوي هو لي يمكن ليك تقرأ بيه و تبع الدروس عن بعد
إحصائية تقول أنه يوجد عند المغاربة 60 مليون جهاز هاتف ذكي. يعني 2 هواتف لكل مغربي. و طبعا كيستعملوه غير في تفلية و الهضرا الخاوية و لكريتيك. هاهي دابا جات الفرصة باش تحرر فلوسو و تخدم بيه ما يفيد
و باش كتبتي هاد التعليق ب إستخدام الطاجين مثلا !!
هاد الجهاز لي خدام بيه و مقابل تخربيق و لكريتيك الخاوي هو لي يمكن ليك تقرأ بيه و تبع الدروس عن بعد
إحصائية تقول أنه يوجد عند المغاربة 60 مليون جهاز هاتف ذكي. يعني 2 هواتف لكل مغربي. و طبعا كيستعملوه غير في تفلية و الهضرا الخاوية و لكريتيك. هاهي دابا جات الفرصة باش تحرر فلوسو و تخدم بيه ما يفيد
11 - RALEUR الأحد 15 مارس 2020 - 23:44
أرجو من الأساتذة عدم إعطاء الدروس عبر الأترنيت في المدرجات، لان هذه الأخيرة فارغة وتردد صدى مزعجا بحيث سيوشوش على السمع٠ الأفضل أن تعطى الدروس من قاعة صغيرة ولم لا من البيت لأن الأثاث يمنع الصدى٠ لو توفرت ميكروفونات مع سماعات مثل تلك التي توجد في إستوديوهات الغناء لكان أمثل٠
12 - أحمد الأحد 15 مارس 2020 - 23:46
المغربي ينتقد الفكرة، بحجة عدم توفر الامكانيات من هاتف و حاسوب، بالله عليكم هل تعرفون قريبا من اقربائكم ليس لديه هاتف ذكي او حاسوب، ان لم يكن لديه فوالديه لديهم و بامكانهم مدهم به، بالمقابل حينما يتعلق الأمر بالفايسبوك و ملئه بالتفاهات و التراهات فالشعب المغربي الأول في التواجد بكافة أطيافه هناك، و حينما يتعلق الأمر بالتدريس و الاستفادة نتحجج بقلة الامكانيات، شجعوا أصحاب المبادرات عوض النقد من أجل النقد.
13 - استادة الأحد 15 مارس 2020 - 23:48
اخواني ثلاث ارباع تلميد و طلاب مغاربة لايتوفرون على حاسوب ولا انترنت فكيف يستقبلون الدروس من بعد لهدا ضحك على الشعب
14 - مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 23:58
واش التلميذ الي داير 10 دراهم كونيكسيون غادي يتابع كل الدروس عن بعد و كاين الي ماعندوش حتى التلفون الله يهديك ا امزازي راك غير داوي تجول في احياء الدار البيضاء الشعبية و شوف الناس فين ساكنة بعدى عاد اهضر على التكنولوجيا اما القرى فحدث ولا حرج .وزارة ديال التخربيق
15 - Youssef الأحد 15 مارس 2020 - 23:58
بادرة رائعة قدمتها وزارة التربية الوطنية، وهو يعتبر كحل مؤقت لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة وكأول تجربة ضروري غادي يكونو أخطاء في البداية ولكن خاصنا نشجعوهم ومانبقاوش نشوفو التعليقات الي كترجعنا سنوات إلى الوراء، والي ماعندوش الانترنت غادي يكون البث للمواد على القناة الرابعة يعني أغلب المغاربة غادي توصلهم المعلومة، خاصنا نشوفو الإيجابيات وهادشي كامل فصالح التلاميذ والطلبة، وخاص العائلات ديال التلاميذ يعرفو ان هادي ماشي عطلة.
16 - سعيد الاثنين 16 مارس 2020 - 00:02
ماذا عن التلاميذ الذين يقطنون في الارياف والبوادي والذين لا يملكون لا هواتف ذكية او حواسيب..كان الخطأ القاتل للتعليم يوم اعتمدنا على ما يسمى بالتعلم الذاتي والذي تمت ترجمته في المناهج والبرامج المقررة .كان لزاما ان نسير على نفس الخطى التي درست بها اجيال القرن الماضي وذلك بجعل الكتب المدرسية أولا موحدة وثانيا بتضمينها كل ما يحتاج التلميذ في المادة المدرسة من معلومات ومعارف تغنيه عن غيرها.حين نصل إلى مستوى توفير مصادر المعرفة من مكتبات وقاعات خاصة بالمعلوميات.... لكل التلاميذ دون استثناء إذ ذاك يمكن الحديث عن التعلم الذاتي أو التعليم عن بعد
17 - عزالدين ليماني الاثنين 16 مارس 2020 - 00:20
اسمح لي استاذ...درسك غير مجدي- علاش؟ لان ما تريد قوله هو اصلا موجود على الانترنيت و افضل بكثير مما تقوله - و المعلومات متوفرة حول اي موضوع و هي معلومات تتجاوز كثيرا معلومات الاستاذ في مادة ما- الرجاء العودة الى التدريس الفعلي لا سيما توفير قائمة بالكتب التي ينبغي مثلا لطلبة الحقوق مراجعتها و قراءتها و فهمها هم بانفسهم و في الاخير اجراء امتحان حول الكتب المعينة و يكون السؤال سؤالا للفهم و التحليل و ليس محاضرة سوف يتقيؤها اي طالب حفظا و هذا اي الحفظ يتجازوه الانترنيت: اذن قائمة الكتب المقررة و وضعها في مكتبات او محلات النسخ و الطباعة و اجبار الطلبة على قراءتها و هضمها و فهمها تم اجراء الامتحان حولها و ليس محاضرة او القاء يمكن لاية الة ميكانيكية او حتى الانترنيت القيام بها (قراءة الكترونية بكل اللغات)...و اما الكاميرا فلا تعوض الدرس في القسم لان المحاضرة يبقى الاساتذ جالس في مقعد و يقرأ ورقة بطريقة طويلة مملة (ساعتان)...
18 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 00:21
وزعو على تلامذ الايباد او على الاقل الانترنت مجانا اليسو هم مستقبل الغد
فين شركات انوي اتصالات يطلقو لتلامد انترنيت بسرعة فائقة حتى يتمكنو من الدراسة لكونكسيو ديال حلزون ونقطاع النت وزيد وزيد
فين شركات انوي اتصالات يطلقو لتلامد انترنيت بسرعة فائقة حتى يتمكنو من الدراسة لكونكسيو ديال حلزون ونقطاع النت وزيد وزيد
19 - فرانز كافكا الاثنين 16 مارس 2020 - 00:27
الرد على التعليق 10 المغرب الغارق
انا اشير لك بأصبعي لترى القمر و انت لا ترى سوى أصبعي ... في التعليق لم اتكلم عن نفسي فانا رجل تجاوز 50 سنة من العمر ... انا اتكلم عن ابناء الكادحين و الفقراء الذين لا يتوفرون على حواسب و لا على هواتف و لا حتى على 5 دراهم للتعبئة و ما اكثرهم في بلدنا المغرب
أرجوك في المرات القادمة ان تجيد قرأة التعليق و لا تتذكى علينا و ان تحسب نفسك انط مطور بزاف اكثر من الناس ... انصحك بأن تقرأ كثير حتى تتحسن ملكات العقل و التفكير قبل أن تكتب خزعبلاتك
انا اشير لك بأصبعي لترى القمر و انت لا ترى سوى أصبعي ... في التعليق لم اتكلم عن نفسي فانا رجل تجاوز 50 سنة من العمر ... انا اتكلم عن ابناء الكادحين و الفقراء الذين لا يتوفرون على حواسب و لا على هواتف و لا حتى على 5 دراهم للتعبئة و ما اكثرهم في بلدنا المغرب
أرجوك في المرات القادمة ان تجيد قرأة التعليق و لا تتذكى علينا و ان تحسب نفسك انط مطور بزاف اكثر من الناس ... انصحك بأن تقرأ كثير حتى تتحسن ملكات العقل و التفكير قبل أن تكتب خزعبلاتك
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19