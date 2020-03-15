24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/03/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (183)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (121)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (118)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (92)
- المغاربة يُصْبحون على انخفاض في أسعار المحروقات بدرهم واحد - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العلمي يطمئن المغاربة
الأحد 15 مارس 2020 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد العزيز الأحد 15 مارس 2020 - 22:54
الله يحسن اعوان هذا الرجل الذي يطمئن الشعب المغربي بوجود معيشتهم سواء تعلق الأمر بانتشار الفروس من عدمه أو الجفاف أو ما شابه ذلك. ولكن وللاسف الشديد غالبية الناس إيمانهم ظعيف واعتقادهم خاطئ وللاسف مرة أخرى. اللهم ارزقنا الثبات وحسن الظن بك واليأس من غيرك.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1