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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العلمي يطمئن المغاربة

العلمي يطمئن المغاربة

الأحد 15 مارس 2020 - 22:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد العزيز الأحد 15 مارس 2020 - 22:54
الله يحسن اعوان هذا الرجل الذي يطمئن الشعب المغربي بوجود معيشتهم سواء تعلق الأمر بانتشار الفروس من عدمه أو الجفاف أو ما شابه ذلك. ولكن وللاسف الشديد غالبية الناس إيمانهم ظعيف واعتقادهم خاطئ وللاسف مرة أخرى. اللهم ارزقنا الثبات وحسن الظن بك واليأس من غيرك.
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