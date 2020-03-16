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الرئيسية | صوت وصورة | شوارع وحافلات الرباط

شوارع وحافلات الرباط

الاثنين 16 مارس 2020 - 18:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amine k'a الاثنين 16 مارس 2020 - 18:34
تعالو ترو الأحياء الشعبية ، كأن الناس في كوكب أخر
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2 - Barrio الاثنين 16 مارس 2020 - 18:43
الى كاري عندك شي واحد كان خدام فقهوة ولا مطعم ومبقاشي خدام
ماشي عيب الى سمحتيلو فهاد الشهر الى كنتي مسلم
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3 - السلامة والعافية الاثنين 16 مارس 2020 - 18:54
الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفيروس بإدن الله هو أن الناس لا يخرجون من منازلهم إلا لضرروة القسوى ونسأل الله السلامة والعافية
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4 - sab الاثنين 16 مارس 2020 - 18:57
لكن الأحياء الشعبية مازالت مكتظة
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5 - سعيد مغربي قح الاثنين 16 مارس 2020 - 18:57
أحسنتم..هكذا يمكن حصر كورونا..خطة نتمنى أن تستمر حتى ننجح في القضاء على هذا العدو..وذلك باستمرار إغلاق الحدود وبالتزام تعاليم الصحة وبالصبر وبالدعاء ..هذا هو الحل..فماهي إلا 14 يوما وستنفرج ..إن شاء الله.
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