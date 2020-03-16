إغلاق المقاهي والمطاعم

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (205)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إغلاق المقاهي والمطاعم
الاثنين 16 مارس 2020 - 19:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - الرجوع للدار الاثنين 16 مارس 2020 - 19:42
الفرصة باش الرجال لي ديما في القهاوي يتعرفو اكثر على زوجاتهم واولادهم ويهضرو معاهم ويعطيوهم الحنان وخا البداية هتكون صعيبة,بلا nguir بلا نرفزة,بلا كترة التعليق
2 - mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 19:51
و ما هو البديل بالنسبة للمياومين و لديهم ابناء و كراء و اسرة .من اين لديهم ان ياكلون و يصرفون على اسرتهم .
3 - عبد الحق الاثنين 16 مارس 2020 - 19:57
بعد أسابيع قليلة سوف يدرك البشر أنهم خضعوا لأكبر عملية تطويع عبر الإعلام في تاريخهم..
4 - %%%% الاثنين 16 مارس 2020 - 19:58
des milliers emplois sont menacés. et des milliers de foyers vont souffrir .la grande question est esque l etat jouera son role souverain de sauver les emplois et les entreprises marocaine ou ...?
5 - Maghribi الاثنين 16 مارس 2020 - 19:59
ايوا و من بعد اش ياكلوا هاد الناس منين يصرفوا؟؟؟ قرار غير حكيم وفروا بعدا البديل و مورد الرزق
6 - TANZE! الاثنين 16 مارس 2020 - 20:02
TANZE,
Jusqu'à la semaine passée il ya avait des centaines de milliers de touristes venus de l'Europe (Italie, France, Espagne, ect.) et d'ailleurs qui ont débarqué au Maroc . En plus, des dizaines milliers marocains résidents dans ce continent qui sont venus au Maroc et ils/elles étaient libres de circulation !!!
La fermeture de toutes les frontières et de tous les vols aériens devaient être pris, il y a au moins un Mois voire deux !!!
C’est ça la première mesure majeure qu’il fallait prendre pour protéger efficacement le peuple !
De plus, les villes/régions qui comptent uniquement sur le ‘tourisme’ pour survivre et dans quel état, doivent impérativement créer d’autres domaines d’activités fiables et permanents pour créer des millions d’emplois dignes à nos citoyens : Nouvelles technologies, Bio-Technologies, Industries de masse mais propres, ect….
Sinon, le reste c’est seulement du ‘Folklore’ pas Amusants!
Jusqu'à la semaine passée il ya avait des centaines de milliers de touristes venus de l'Europe (Italie, France, Espagne, ect.) et d'ailleurs qui ont débarqué au Maroc . En plus, des dizaines milliers marocains résidents dans ce continent qui sont venus au Maroc et ils/elles étaient libres de circulation !!!
La fermeture de toutes les frontières et de tous les vols aériens devaient être pris, il y a au moins un Mois voire deux !!!
C’est ça la première mesure majeure qu’il fallait prendre pour protéger efficacement le peuple !
De plus, les villes/régions qui comptent uniquement sur le ‘tourisme’ pour survivre et dans quel état, doivent impérativement créer d’autres domaines d’activités fiables et permanents pour créer des millions d’emplois dignes à nos citoyens : Nouvelles technologies, Bio-Technologies, Industries de masse mais propres, ect….
Sinon, le reste c’est seulement du ‘Folklore’ pas Amusants!
7 - إبراهيم المعلم الاثنين 16 مارس 2020 - 20:02
قرار حكيم من ملك حكيم. صحة المغاربة هي الأولى. والله يبارك في عمر سيدي.
8 - العنكبوت الاثنين 16 مارس 2020 - 20:17
صراحة أستغرب من بعض المعلقين اللذين يتسائلون عن مصير العمال،!
أقول لهم: نحن أمام وضع صعب يتعلق بصحة و أرواح الناس،و هنا يجب التضحية من الجميع، وإن بلغت التضحية أقصى درجات فلأجل إنقاذ الأرواح،قد نجوع لأيام بل لشهور،و ننقذ إخواننا وأنفسنا وبعدها يفرجها رب العرش العظيم و ننسى جوعنا و حرماننا،لكن إن استمررنا في أنانيتنا قد نفقد كل شيء
أقول لهم: نحن أمام وضع صعب يتعلق بصحة و أرواح الناس،و هنا يجب التضحية من الجميع، وإن بلغت التضحية أقصى درجات فلأجل إنقاذ الأرواح،قد نجوع لأيام بل لشهور،و ننقذ إخواننا وأنفسنا وبعدها يفرجها رب العرش العظيم و ننسى جوعنا و حرماننا،لكن إن استمررنا في أنانيتنا قد نفقد كل شيء
9 - الابتعاد عن التجمعات الاثنين 16 مارس 2020 - 20:17
ان شاء الله خير لكن انا شفت الناس بالاف في الاسواق وبدون كمامات
10 - ندى الاثنين 16 مارس 2020 - 20:18
ياريت يبقى هاد القرار دايما . راجلي اخيرا تفطم على المقهى وجلس فدارو شوية يتصنت على عظامو ويشبع من ولده وقررنا نعملوا انشطة مع بعضنا نصبغوا انا وياه بيتنا و نعملوا تمارين رياضية و نقراو شوية و نهدروا شوية و نلعبوا مع ولدنا وقرر يقطع الكارو وديك 1500 درهم اللي كتمشيلو كل شهر فالقهوة والكارو نعملوا بها شي حاجة مفيدة . احنا كامونيين الصراحة
11 - Ismail الاثنين 16 مارس 2020 - 20:21
merci pour le commentateur 1 pour son sens d humeur le retour à la maison
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11