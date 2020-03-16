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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تتبع كورونا في بني ملال

تتبع كورونا في بني ملال

الاثنين 16 مارس 2020 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - redwan chaatiwi الاثنين 16 مارس 2020 - 20:53
يجيب اتخاد التدابير اللزيمة والله يستر الجميع
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3
2 - Ali 003 الاثنين 16 مارس 2020 - 21:00
من البناية يتضح فقر هذا القطاع. جملة قالها هذا المسؤول اراها حلا في ظل ضعف قطاع الصحة في بلادنا وهي كل واحد يحمي نفسه. ونطلبو الله السلامة.
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5
3 - هام الاثنين 16 مارس 2020 - 21:01
بما ان الحدود مغلقة الان نعرف عدد المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا للمغرب لماذا لانقوم بفحصهم لان اغلبهم يعمل ولهم مناعة جيدة ولكن قد لاتظهر عليهم اعراض وقد تكون نسبة منهم مصابة ولاتدري مما يشكل خطرا كبيرا على الاخرين ويكون قد فات الاوان لاقدر الله والله يحفظ بلادنا والمغاربة في الداخل والخارج اريد من القراء ان يدعموا فكرتي اذا كانت صحيحة وتنفعنا وشكرا
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10
4 - momo الاثنين 16 مارس 2020 - 21:44
الو وقاية واش انت معنا أو مع غانا الو يقظة
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