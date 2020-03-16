إغلاق مقاهي البيضاء

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كُتّاب وآراء
إغلاق مقاهي البيضاء
الاثنين 16 مارس 2020 - 20:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - driss الاثنين 16 مارس 2020 - 20:50
واش ملي نسدو لقهاوي والمطاعم أش بغا ناكل تعطيني الدولة شي ريال والله إلى عارفتني . الموضف ضامن لخليصة أو أنا نمشي نسد عليا البيت غير كاريه هاد هو كورونا الحقيقي .
2 - سعيد مغربي قح الاثنين 16 مارس 2020 - 21:05
رفعت الكراسي ..وطويت المقاهي ..ومدن أصبحت خاوية على عروشها.. وزلزال قوي في بورصة الدار البيضاء بسسب كوفيد-19 ..رقم يجب أن تتظافر الجهود والمواطنة الحقّة لمواجهة هذا العدو القاتل..فالزموا بيوتكم ..رحمكم الله.
3 - البيضاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 21:37
الله يجيب شي غضبة ملكية ضد كورونا ونصدروها لميريكا واووروبا.
4 - عبد المنعم الاثنين 16 مارس 2020 - 21:49
الانسان خصو افكر فصحتو مادام مزال بصحتو يعوضو الله بكولشي ونتمنوا يفوت هادشي على خير شكون ما حسن واش ماتخلصش اليوم ولا أسبوع جوج شهر مثلا حتى يحين الله أولا تبقى فاتح وتجيبها فصحتك والكليان ديالك اما يقدر الله تموت ولا تبقى مسيب ماتجبرش حتى ليداويك أنا لدي كفيتيريا بالرغم من اشتغالي ليلا فقط وتقبلت القرار بكل فرح والحمد لله على صحتي
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