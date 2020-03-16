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كُتّاب وآراء
شوارع مدينة مراكش
الاثنين 16 مارس 2020 - 22:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - اليوسفي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:16
لا حول ولا قوة إلا بالله بنادم كالس فالقهوة والناس غادين بحالا مواقع والو سبحان الله ، مخداوش العبرة من فرنسا وأيطاليا واسبانيا والمانيا ، يجب تطبيق حظر التجول في اقرب وقت مع نشر عناصر الجيش من اجل تطبيق القوانين و إلا ستكون العواقب وخيمة
2 - اشتقت لک یا بیت اله الاثنين 16 مارس 2020 - 22:20
مزيان هاد الخبر يلا نتهناو من صداع بنادم
3 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 22:32
هل بهذه الطريقة سنحارب الوباء ؟ الكل هالك لا محالة و في الاخر سنلقي اللوم على الدولة افيقوا يا مغاربة هذا ليس بفلم أمريكي هدا اكثر من وباء عالمي بل جاءحة
4 - مواطنة مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسال الله السلامة ، الى وصلنا الى الحالة التي عليها إيطاليا لن ي لنا الا اعيننا نبكي بها
عند كتابة هذه السطور وصل خبر زيادة 9 حالات جديدة
زيدو خرجو تساراو ا المغاربة الاميين
نسال الله السلامة ، الى وصلنا الى الحالة التي عليها إيطاليا لن ي لنا الا اعيننا نبكي بها
عند كتابة هذه السطور وصل خبر زيادة 9 حالات جديدة
زيدو خرجو تساراو ا المغاربة الاميين
5 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
اتقوا الله في أنفسكم و في وطنكم. الأمر ليس بالهين. يجب تطبيق التعليمات الاحترازية و إلا ستكون النتائج كارثية. أنظروا ماذا يقع في العالم بأجمعه. و ليس بالبعيد عن بلدنا، إسبانيا توجد الآن على حافة كارثة إنسانية. الوضعية لا تقل سوءا في فرنسا. أما إيطاليا فنسأل الله أن يلطف بهم و بنا و بجميع خلقه.
6 - مغربية وافتخر الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
لاحول ولاقوة الا بالله، واعباد الله مانلوموش الدولة راه دارت لي عليها وعيات ماتوعي، صراحة كيف ماقال الأخ لازم الجيش يخرج هادشي لي يليق، نطلب من الله السلامة للجميع.
7 - REMARQUE! الاثنين 16 مارس 2020 - 22:49
Et aux quartiers Azli, Massira, ect (Par exemple, Quartiers populaires, classe moyenne à Marrakech) les ...De 'M9admines, Bachas, Forces auxiliaires, ect' Ont forcé, au milieu de l'après midi vers 16h, les cafés à fermer et de Suite leurs portes et vider les clients!!! Jusqu'un nouvel Ordre!
Sachant que dans ces quartiers/régions, Il n'y a jamais de touristes et ce n'est pas très pleins!!!
Car c'est loin de Jemaa El Fena, Guéliz, Hivernage, Nakhil...Zones trop touristiques!
Et je viens de voire sur cette vidéo que, dans ces dernières zones, les Cafés et Restos sont Ouverts! Et les gens, y compris les touristes européens, circulent Normalement!!!
Franchement, qu'est ce que le Makhzen veut faire Encore de Marrakech et de ses habitants???
Mais le jour de rendre des comptes viendra!
Sachant que dans ces quartiers/régions, Il n'y a jamais de touristes et ce n'est pas très pleins!!!
Car c'est loin de Jemaa El Fena, Guéliz, Hivernage, Nakhil...Zones trop touristiques!
Et je viens de voire sur cette vidéo que, dans ces dernières zones, les Cafés et Restos sont Ouverts! Et les gens, y compris les touristes européens, circulent Normalement!!!
Franchement, qu'est ce que le Makhzen veut faire Encore de Marrakech et de ses habitants???
Mais le jour de rendre des comptes viendra!
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