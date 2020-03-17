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كُتّاب وآراء
تعقيم شوارع الجديدة
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متتبعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:34
تحية اجلال وتقدير واحترام لهذه الفئة التي تشتغل لدفع البلاء و الوباء عن خلق الله.
2 - منو المستفيد؟ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:35
التنظيف أمام المجلس البلدي،!!!!!!!؟
ما محل الأسواق والاحياء الشعبية حيت يتواجد العدد الكبير من الناس؟
يلزم تتقيف العاملين على طريقة التنظيف وكفى من العشوائية والضحك على الدقون
ما محل الأسواق والاحياء الشعبية حيت يتواجد العدد الكبير من الناس؟
يلزم تتقيف العاملين على طريقة التنظيف وكفى من العشوائية والضحك على الدقون
3 - غير دايز الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
واحد نهار كنت دايز في مع 12:00 ليل وكنشوف عمال النضافة خدامين وااله حشمت من حال الناس لي كترمي زبل في طريق وتخالي اعمالهم كعما كتبان خجلت من ناس لي كتهرس الطوارو وتخلي زبل عريان خجلت من لي كترمي الادوات الحادة في الطوارو هكاك تهلاو في هاد الناس راه دابا هوما اول واحد خارج يعقمنا ماشي باش ينقينا باش يخالينا عايشين في هاد الدنيا ..تحية خاصة ليكم اعمال النضافة ربي معاكم
4 - الظلم و الاستهتار الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:02
تعقيم سلوك جيد وتشكر عليه اما ما يحز في النفس هو الاستهتار بحياته الموظف الدي يقوم بالتعقيم اين هي الوقاية لامماصم لا كمامة و صباعات يجب على مجلس البلدي الجديدة معاقبة الشركة
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