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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجاويون والكمامات

طنجاويون والكمامات

الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mmm1962 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:37
les malades du corona virus qui devraient mettre les masques. s ils toussent ou éternisent ça serra à l intérieur du masque et ils ne vont pas contaminer les autres
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2 - hajji الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:39
السبب هو نحن. نخاف الموت و لسنا بوطنيين. Citoyenneté et le patriotisme
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3 - Yassine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:52
إنتباه هام جدا: الكمامات لا تحمي من الفيروس، تمنع المريض من نشر الفيروس عن طريق السعال او العطس.
الحماية و الوقاية الفعلية هي: عدم الخروج من المنزل الا لضرورة قصوى، عدم المصافحة او اللمس، غسل اليدين باستمرار، عدم لمس الوجه.
هكدا نقدرو نحدو من انتشار كورونا.
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