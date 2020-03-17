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كُتّاب وآراء
طنجاويون والكمامات
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - mmm1962 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:37
les malades du corona virus qui devraient mettre les masques. s ils toussent ou éternisent ça serra à l intérieur du masque et ils ne vont pas contaminer les autres
2 - hajji الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:39
السبب هو نحن. نخاف الموت و لسنا بوطنيين. Citoyenneté et le patriotisme
3 - Yassine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:52
إنتباه هام جدا: الكمامات لا تحمي من الفيروس، تمنع المريض من نشر الفيروس عن طريق السعال او العطس.
الحماية و الوقاية الفعلية هي: عدم الخروج من المنزل الا لضرورة قصوى، عدم المصافحة او اللمس، غسل اليدين باستمرار، عدم لمس الوجه.
هكدا نقدرو نحدو من انتشار كورونا.
الحماية و الوقاية الفعلية هي: عدم الخروج من المنزل الا لضرورة قصوى، عدم المصافحة او اللمس، غسل اليدين باستمرار، عدم لمس الوجه.
هكدا نقدرو نحدو من انتشار كورونا.
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