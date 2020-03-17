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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تسعيرة الطاكسي

تسعيرة الطاكسي

الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:34
الحل أسهل ما يكون هو القضاء على اقتصاد الريع أحد المتدخلين قال من بين المصاريف "لگريما"هذه الأخيرة هي مجرد سرطان ينخر إقتصاد وطننا .
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28
2 - أخصائي نفسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:37
بما أن أثمنة المواد الغدائية مرتفعة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه منخفضة ، أعتقد أن أغلبية الشعب لو لازمت البيوت لمات أطفالها جوعا قبل أن تقتلهم كورونا .
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7
3 - adil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:41
الله يحسن العون للجميع الانسان يطلب الله سبحانه والله على كلي شئ قدير
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4 - متضرر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
إلى كل المسوولين اصحاب السيارات و المكاتب المكيفة... عندما تقومون بخط القرارات يجب أن تاخد بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للأسر و للافراد...
كيف ونحن نحاول أن نركب سيارة الأجرة ان نسطدم بغياب سيارات الأجرة و عندما نبحث في مكان آخر نجد ان التسعيرة أصبحت مضاعفة...
انا باش نوصل لخدمة ليوم درت 2 ديال السوايع ونص بحكم اني كنتنقل من سلا ا تمارة... نركب ب 10 دراهم من يلا لرباط و و ب 20 درهم من رباط لتمارة...ونرجع ب 30 درهم من تمارة لرباط... هادشي ماشي معقول واش نموتو حنى كل واحد كيفكر فراسو... يا اما وقفو الخدمة فكرة يا اما خليو طاكسيات يهزو ستة ديال لبلايص وفرصو عليهم لكمامة...
هادشي بزاف كورونة ارحم من هاد الوضع و الله
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