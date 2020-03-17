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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنحمزة وإغلاق المساجد

بنحمزة وإغلاق المساجد

الثلاثاء 17 مارس 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - karim el makrt الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
كل القرارات الاستباقية التي اتخدتها الحكومة قرارات صائبة مليون في المئة
اولا الغاء التجمعات واغلاق المقاهي والمطاعم وووووووووووو هده الخطوات ستساعد بشكل كبير جدا من الحد من تفشي الوباء ببلادنا
اما بالنسبة للجانب العقائدي والمتمتل في اغلاق المساجد والابقاء على الادان فهو افتاء شرعي مسند بكتاب الله وسنة نبيه وتجبنب تفشي الوباء وحصد الارواح
بصفتي مواطنا مغربيا اتمن الجهود المبذولة من لدن السلطات المعنية والقرارات والخطوات الوقائية جازاكم الله الف خير
وشكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على امره المطاع لرئاسة الحكومة من اجل الصندوق كما اشكر كل المتطوعين من بينهم المكتب الشريف للفوسفاط والسيد عزيز اخنوش عن شركة افريقيا واشكر الملياردير المغربي بنجلون ولاعضاء الحكومة
وبقي وعي المجتمع المدني بضرورة البقاء في المنزل والحفاظ على النفس لانها من كليات الدين والحياة وشكرا جزيلا
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2 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم
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6
3 - chokri الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
يا جماعة الخير ، قلناها مرارا و تكرارا ، في هذه الظروف سنقتصر فقط على أذان و صلاة الأمام لوحده ذاخل الجامع.
*** صلاة الأمام لوحده في المسجد تنوب عن صلاة المصلين غائبين .
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5
4 - من غشنا فليس منا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة في وجه اخيك صدقة. متى سنرى صندوق الزكاة؟؟ بارك الله فيكم
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