24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/03/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- نشطاء يُسجلون ضعف الوقاية ضد فيروس "كورونا" بمحلات عمومية
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
- "كورونا" يُصيب مغاربةَ بـ"سُعار التبضع" أمام الاحتكار والمضاربة
- وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية"
عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 (5.00)
مجلس الطوائف اليهودية المغربية يوقف الصلوات في دور العبادة (5.00)
ابتداء من اليوم .. هذه لائحة الأسعار الرسمية للمطهرات الكحولية (5.00)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (247)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (199)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (156)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنحمزة وإغلاق المساجد
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - karim el makrt الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
كل القرارات الاستباقية التي اتخدتها الحكومة قرارات صائبة مليون في المئة
اولا الغاء التجمعات واغلاق المقاهي والمطاعم وووووووووووو هده الخطوات ستساعد بشكل كبير جدا من الحد من تفشي الوباء ببلادنا
اما بالنسبة للجانب العقائدي والمتمتل في اغلاق المساجد والابقاء على الادان فهو افتاء شرعي مسند بكتاب الله وسنة نبيه وتجبنب تفشي الوباء وحصد الارواح
بصفتي مواطنا مغربيا اتمن الجهود المبذولة من لدن السلطات المعنية والقرارات والخطوات الوقائية جازاكم الله الف خير
وشكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على امره المطاع لرئاسة الحكومة من اجل الصندوق كما اشكر كل المتطوعين من بينهم المكتب الشريف للفوسفاط والسيد عزيز اخنوش عن شركة افريقيا واشكر الملياردير المغربي بنجلون ولاعضاء الحكومة
وبقي وعي المجتمع المدني بضرورة البقاء في المنزل والحفاظ على النفس لانها من كليات الدين والحياة وشكرا جزيلا
اولا الغاء التجمعات واغلاق المقاهي والمطاعم وووووووووووو هده الخطوات ستساعد بشكل كبير جدا من الحد من تفشي الوباء ببلادنا
اما بالنسبة للجانب العقائدي والمتمتل في اغلاق المساجد والابقاء على الادان فهو افتاء شرعي مسند بكتاب الله وسنة نبيه وتجبنب تفشي الوباء وحصد الارواح
بصفتي مواطنا مغربيا اتمن الجهود المبذولة من لدن السلطات المعنية والقرارات والخطوات الوقائية جازاكم الله الف خير
وشكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على امره المطاع لرئاسة الحكومة من اجل الصندوق كما اشكر كل المتطوعين من بينهم المكتب الشريف للفوسفاط والسيد عزيز اخنوش عن شركة افريقيا واشكر الملياردير المغربي بنجلون ولاعضاء الحكومة
وبقي وعي المجتمع المدني بضرورة البقاء في المنزل والحفاظ على النفس لانها من كليات الدين والحياة وشكرا جزيلا
2 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم
3 - chokri الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
يا جماعة الخير ، قلناها مرارا و تكرارا ، في هذه الظروف سنقتصر فقط على أذان و صلاة الأمام لوحده ذاخل الجامع.
*** صلاة الأمام لوحده في المسجد تنوب عن صلاة المصلين غائبين .
*** صلاة الأمام لوحده في المسجد تنوب عن صلاة المصلين غائبين .
4 - من غشنا فليس منا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة في وجه اخيك صدقة. متى سنرى صندوق الزكاة؟؟ بارك الله فيكم
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4