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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعقيم وتوعية في تنغير

تعقيم وتوعية في تنغير

الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وفاء الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:16
تلزمنا حملات بهذا الشكل في جميع مدن المملكة حتى لا نصل لما لا تحمد عقباه وعلى كل المواطنين أخذ الحيطة والحذر من هذا الوباء الفتاك الذي ينتشر بشكل رهيب وذلك بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى نطلب من العلي القدير اللطف والسلامة آمين يارب
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5
2 - Bilal الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:20
أحسنتم شكرا للسلطات المختصة، و لكن ما يجب معرفته هو العمل الحقيقي و الشاق هو المستقبل القريب ، شكرا المسؤولين
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2
3 - تنغيري الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:28
الغريب ان هذه المدينة لم تتمتثل لحملات التوعية الشوارع تعج بالناس بالإضافة للغلاء والاحتكار قمة الاستهتار
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4 - المسعود الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:37
نتمنى السلامة للتنغيريين الغيورين ولكافة ابناء هذا الوطن العزيز..
هذه الاوقات العصيبة هي التي ستظهر المعدن الحقيقي للانسان المغربي الفريد..
viva Tinghir
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5 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:49
البراح كبديبرح الزموا بيوتكم و الشعب خارج تابعوا هه لا حول و لا قوة الا بالله شي بشر متعرف كي كيفهمو
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6 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:00
هذه البادرة الطيبة استحسنها الجميع والشكر الجزيل للسيد العامل المحترم الدي يقوم بالواجب المهني دون ملال كما نثمن المجهودات الجبارة لجميع الشركاء في هذا العمل المطلوب من المسؤولين المحليين والسلطات المحلية والأمنية ومصالح الطب البيطري والصحة العمومية والهلال الأحمر وتمنياتنا باستمرار هذا العمل لأنه أعطي الاطمئنان للسكان لأن التعقيم مهم جدا في الضرفية الحالية والله أنجينا من هذا الوباء الرهيب حفض الله المغرب ملكا وشعبا من كل مكروه ووفقهم لفعل الخيرات والإحسان
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