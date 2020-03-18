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كُتّاب وآراء
رسالة الفنان الدوزي
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hajji الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:54
السلام عليكم
والله لو تكلفت الدولة من جديد بالتعليم و الصحة و اشترت كل المدارس الحرة ليكون التعليم عمومي بجودة عالية بيد الدولة من جديد. نأكل الخبز و الزيت و اتاي لاجل هذه الدولة العزيزة . ولنا حرقة لا تتصور على ضياع بناتنا و ابنائنا بين ايدي سماسرة التعليم الحر .
خوذوا العبر من كوريا و و
و الله لدينا اجود المدرسين و المدرسات و باحثين و باحثات في شتى المجالات لكن يعيشون الاقصاء و حتى الفقر.
والله لو تكلفت الدولة من جديد بالتعليم و الصحة و اشترت كل المدارس الحرة ليكون التعليم عمومي بجودة عالية بيد الدولة من جديد. نأكل الخبز و الزيت و اتاي لاجل هذه الدولة العزيزة . ولنا حرقة لا تتصور على ضياع بناتنا و ابنائنا بين ايدي سماسرة التعليم الحر .
خوذوا العبر من كوريا و و
و الله لدينا اجود المدرسين و المدرسات و باحثين و باحثات في شتى المجالات لكن يعيشون الاقصاء و حتى الفقر.
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