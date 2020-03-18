أقسام افتراضية

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الأربعاء 18 مارس 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - خديجة الخميس 19 مارس 2020 - 00:17
هذا حل لأبناء المدن وشبه الحواضر مع العلم أنهم أيضا لا يتوفرون جميعا عن النت أو الحواسيب أو الهواتف ، أما القرى والبوادي والنوائي فلا تناسبهم الدراسة عن بعد ، راه باقي كاين اللي معندو الكهرباء وخدام بالطاقة ، وما جاء ف الفيديو عندهم من عالم الخيال ، هناك مدارس في وسط المدن ولا تتوفر حتى على مرافق صحية ، الدراسة عن بعد هي لفئة قليلة محظوظة من المغاربة أما الأغلبية الساحقة فلا علاقة لهم بهذا وعلى الوزارة أن تفكر جديا مستقبلا في مناهج تعليمية مكيفة حسب الظروف والوسط فهي أبانت بصراحة أنه لا علاقة لها بواقع التلميذ والمدرسة وأن واضعي المناهج عليهم أن يخرجوا من مكاتبهم المكيفة قبل وضع المنهاج والنظر في واقع المدارس ومحيطها وإمكانيات أسرها ، نتوما ف برنامج تيسير كتعيطو 100 درهم دعما اجتماعيا ، ودابا كتكلمو على الدراسة عن بعد ، أش هاد الطفرة وحرق المراحل ؟
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