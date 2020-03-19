24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/03/2020
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- نصائح لتقوية المناعة
هذه أطعمة تقوي جهاز المناعة وتساعد في الوقاية من وباء كورونا (5.00)
سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (491)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (151)
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة - (144)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نصائح لتقوية المناعة
الخميس 19 مارس 2020 - 12:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سهام الخميس 19 مارس 2020 - 12:42
لن يقتل المغاربة كورونا
بل سيقتلهم الخوف و الهلع و الوسواس القهري
نسأل الله العفو والعافية
بل سيقتلهم الخوف و الهلع و الوسواس القهري
نسأل الله العفو والعافية
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 19 مارس 2020 - 12:52
احسن نصيحة لتقوية المناعة هو تجنب الخوف ونفسية مرتاحة
4 - مغربية مسلمة الخميس 19 مارس 2020 - 12:52
من البديهي اتكون حالات الخوف و الذعر لدى الإنسان. لأننا مكانواجهوش شخص نحن نواجه عدو خفي. ولينا كنتسناو و خايفين. خايفين من المجهول. كنسمعو كل نهار حالات تتفاقم. خايفين نسمعو غدا عدد حالات بالمئات. خايفين الدولة تفقد السيطرة. خايفين و احنا في طريقنا للعمل نجيبو الفيروس معنا للدار، لوالدينا، لوليداتنا... رحماك يالله. ياربي ترفع علينا البلاء.
5 - سرور الخميس 19 مارس 2020 - 13:00
تناول الحامض والليمون يقوي المناعة لأنه يحتوي على فيتامين السي والإبتعاد عن المقليات والمعلبات.
6 - سلاوي الخميس 19 مارس 2020 - 13:02
تحياتي و احترامي لك يا دكتور
المرجو الإكثار من مثل هده الفديوات لتوعية الناس والتخفيف عنهم لكي لا نقع في أزمات نفسية من بعد الخروج من هذه الكارثه الوبائية
المرجو الإكثار من مثل هده الفديوات لتوعية الناس والتخفيف عنهم لكي لا نقع في أزمات نفسية من بعد الخروج من هذه الكارثه الوبائية
7 - حجوبي الحسين الخميس 19 مارس 2020 - 13:02
لم يهمهم الأمر
فكرة
بما أننا نواجه حربا يجب على الجميع ان ينخرط إلزاما
فعلى الحكومة في حالتيما إدا دخلنا المرحلة الثالثة يجب عليها إجلاء المرضة إلى المصحاة الخصة ودالك لترك المستشفيات العامة خاصة للمصابين بمرض الكورونة وبدالك قد نحصل على الاسرة والمستعجلاك الكافية
فكرة
بما أننا نواجه حربا يجب على الجميع ان ينخرط إلزاما
فعلى الحكومة في حالتيما إدا دخلنا المرحلة الثالثة يجب عليها إجلاء المرضة إلى المصحاة الخصة ودالك لترك المستشفيات العامة خاصة للمصابين بمرض الكورونة وبدالك قد نحصل على الاسرة والمستعجلاك الكافية
8 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 13:04
ياربي تكون معانا الخوف قتلني ضعافيت بزاف وتسدات ليا شهيه الله يدير تاويل لخير
9 - قدور برمو الخميس 19 مارس 2020 - 13:05
مع الاسف لم تعط اي فائدة او نصيحة جديدة . خسارة ان يتم نشر هذا الفيديو الفارغ
10 - احمد الخميس 19 مارس 2020 - 13:14
كلام صحيح. يجب تطبيق وصايا السلطات الرسمية من الداخلية ووزارة الصحة.وفي نفس الوقت يحب التضرع إلى الله عز وجل ليدهب عنا هدا الوباء .لان دكر الله يقوي من المناعة النفسية وبعدها التمسك بالوقاية السابقة الدكر. اللهم احض الجميع.
11 - انا الخميس 19 مارس 2020 - 13:19
كلام سليم و جميل، مع الاسف المعلومات الخاطئة من نظريات المؤامرة و فيديوهات مضللة تغزو وسائل التواصل الاجتماعي.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11