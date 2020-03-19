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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدابير كورونا في الجديدة

تدابير كورونا في الجديدة

الخميس 19 مارس 2020 - 12:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sanae الخميس 19 مارس 2020 - 12:51
خاصهوم يديرو هادشي بالنهار ولا العشية اما اللييل كلش دخل لدارو بحكم القهاوي شدو
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2 - idmono الخميس 19 مارس 2020 - 13:23
الاخوان رجال السلطة و الشرطة و الدرك و كل من يسهر على النظام.
انتم كذلك يجب ان تحموا انفسكم على الاقل مسافة متر واحد مع الاشخاص مع وضع الكمامة في التجمعات .
اعانكم الله
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3 - أحلام الخميس 19 مارس 2020 - 13:28
كان الله في عونكم ونسأل الله أن يتولانا برحمته !!
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4 - sami الخميس 19 مارس 2020 - 13:28
أودي آشمن توعية و السلطات مدايرينش لا مكمامات لا والو جاو يكحلو ليها عماوها
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5 - abghazi الخميس 19 مارس 2020 - 13:48
المسؤولين ما محتارمينش الإجراءات الاحترازية بيناتهم بعدا. خاصهم يعطيو المثل قبل ما ينصحو الناس. ماعاطيينش المسافة الضرورية بيناتهم أو مع المارة. كايعرضو نفوسهم أو الناس للخطر.
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