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كُتّاب وآراء
تدابير كورونا في الجديدة
الخميس 19 مارس 2020 - 12:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - sanae الخميس 19 مارس 2020 - 12:51
خاصهوم يديرو هادشي بالنهار ولا العشية اما اللييل كلش دخل لدارو بحكم القهاوي شدو
2 - idmono الخميس 19 مارس 2020 - 13:23
الاخوان رجال السلطة و الشرطة و الدرك و كل من يسهر على النظام.
انتم كذلك يجب ان تحموا انفسكم على الاقل مسافة متر واحد مع الاشخاص مع وضع الكمامة في التجمعات .
اعانكم الله
انتم كذلك يجب ان تحموا انفسكم على الاقل مسافة متر واحد مع الاشخاص مع وضع الكمامة في التجمعات .
اعانكم الله
3 - أحلام الخميس 19 مارس 2020 - 13:28
كان الله في عونكم ونسأل الله أن يتولانا برحمته !!
4 - sami الخميس 19 مارس 2020 - 13:28
أودي آشمن توعية و السلطات مدايرينش لا مكمامات لا والو جاو يكحلو ليها عماوها
5 - abghazi الخميس 19 مارس 2020 - 13:48
المسؤولين ما محتارمينش الإجراءات الاحترازية بيناتهم بعدا. خاصهم يعطيو المثل قبل ما ينصحو الناس. ماعاطيينش المسافة الضرورية بيناتهم أو مع المارة. كايعرضو نفوسهم أو الناس للخطر.
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