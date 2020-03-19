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كُتّاب وآراء
الرباطيون يفرغون الشوارع
الخميس 19 مارس 2020 - 13:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - omar us الخميس 19 مارس 2020 - 13:42
ياريت لي خرج يخلي شوية دالماكلة و الماء للحيوانات الضالة لي مابقات تلقى ما تأكل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
3 - سلام عليكم الخميس 19 مارس 2020 - 13:44
مدن كامبين وعاو بي خطر تاع هاد مرض تقريباا الى هاد بن جرير سلطات كتغوت بليل او نهار حتى واحد مامسوق كولشي خارج كولشي كيتعانق ماجاتهم هاد محبة تاع سلام او تجمع حتى لهاد فترة كنتمنى ايعيقو شوية
4 - كريم الخميس 19 مارس 2020 - 13:50
بنادم خايف من هاد المرض ومخايفش من الله سبحانه ، لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق
-10
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