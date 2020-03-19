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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مركز عمليات الطوارئ

مركز عمليات الطوارئ

الخميس 19 مارس 2020 - 16:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 17:57
شكرا لجنود الخفاء في مركز العمليات الذين يشتغلون بوسائل شبه بدائية: هواتف شخصية، دفاتر وأقلام عوض برامج مرقمنة تسهل على الفريق الموالي إكمال العمل... وحتى مسافة الأمان بين الجالسين ليست كافية.

إننا بكل أسف نؤدي ضريبة التأخر في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتهاون في محاربة الفساد الذي يلتهم المليارات.
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2 - سجين من تيفلت الخميس 19 مارس 2020 - 18:15
نتمنى من وزارة العدل و الادارة السجون ورئيس نيابة العامة باخد اجراءات و قرارات من تخفيف السجون من المساجين لحد من العدو و اهد تدابير لازمة بهده المناسبة و ان يكون عفو شامل على مواطنين الدين هم بعانون داخل سجن تفيلت 2 ما بين سنة و سنتين و تخفيف من الغرامات و تخفيف السجن لمن يقضي 4 سنوات و تحديده للباقي , فلا يمكن ان يكون كل الوزارات اخدت قراراتها لتخفيف من انتشار هدا المرض وتبقى وزارة العدل ملزمة بوجود حلول جدرية لشريحة من مواطنين داخل السجن لتجنب هدا الوباء من داخل السجن . و نحن نسمع ان فرنسا اليوم قد توفي من داخل ا سجنها احد سجناء .
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