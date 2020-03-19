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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جديديون يشتكون الغلاء

جديديون يشتكون الغلاء

الخميس 19 مارس 2020 - 15:46

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من هناك الخميس 19 مارس 2020 - 18:21
السلام عليكم ،بدون مشاهدة الفيديو ،لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الضروف من أجل الزيادة في الأسعار أقول بأننا في ضرف يُعرف فيه معدن الشخص هل هو أصيل أم حقير، فهذا امتحان من الله عز وجل لكل الناس على هذا الكوكب فطوبا للمحسنين والصابرين والمتقين ،و علينا أن نتضامن من أجل الخروج من هذه الأزمة (اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء)
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