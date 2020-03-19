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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إفراغ شوارع تنغير

إفراغ شوارع تنغير

الخميس 19 مارس 2020 - 17:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام الخميس 19 مارس 2020 - 17:35
اعلم ان هاذا لصالح الشعب نظرا لضعف النظام الطبي و ليس حبا في عيوننا ولكن كتجي غا فالمسكين
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-2
2 - وجدة الخميس 19 مارس 2020 - 17:54
وجدة لا زالة 50 بالمئة فقط باقي شي وحدين شي لاسق فشي
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1
3 - من هناك الخميس 19 مارس 2020 - 17:56
السلام عليكم ،يستحسن استعمال الوسائل الوقائية من كمامات وقفازات من طرف رجال السلطة والأناس اللذين يقومون بتوعية المواطنين من أجل تفريق التجمعات لكي تكون الرسالة مسموعة ومرئية ،لإبراز خطورة هذا الوباء
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4
4 - مقاول الخميس 19 مارس 2020 - 17:59
بصراحة الأمن في هذه المدينة يقوم باعمال بطولية واستباقية شكرا لكم على مجهوداتكم ووفائكم وقد لفت انتباهي مشهد قمة في الإنسانية قام به احد الشرطيين الجدد على هذه المدينة بشراء كيس الدواء لاحد كبار السن عندما كنا في الصيدلة تحية تقدير واحترام لهم ولكم الأطقم الأخرى
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4
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