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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن المغاربة

تضامن المغاربة

الخميس 19 مارس 2020 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mino الخميس 19 مارس 2020 - 17:32
أنا أفضل كثيرا هاد الشريحة النظيفة ديال المجتمع على هادوك المغنيات والمغنون
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2 - متسائل الخميس 19 مارس 2020 - 17:49
كلمات تثلج الصدر : نتاونو... نتاحدو... يد في يد... نضامنو.... واش منين كانت الخطفة واللهفة على المواد الاستهلاكية والأدوية فكرتي في جارك.....؟
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3 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 17:52
خلال فترة العزل الصحي الذي انخرط فيه المغاربة بسلاسة و طوعية سيحدث بالتأكيد ملل داخل المنزل. مما سيُحدث نشاطات عند الأطفال الغير متعودين على قضاء أيام طويلة دون خروج. هذه النشاطات يجب أن تكون تحت مراقبة صارمة من الأباء
لأن الوقت الأن غير مناسب أبدا لمرض أحد أولادك بسبب عدم ارتداء حذاءه أو ملابسه
او قيامه بألعاب خطيرة داخل المنزل قد تأدي الى كسر أو جرح قد تتظطر معها لأخده للمستشفى في وقت نحتاج فيه كل كادر طبي وكل غرفة معاينة
الوقت غير مناسب لا قدر الله لتسوس أسنان أولادك بسبب الحلوى أو تسممه بسبب اللعب في أماكن غير نظيفة.أو ألم في عينيه بسبب مشاهدة التلفاز لساعات متواصلة
نعم نحن في العزل الصحي ولكن علينا الإنظباط حتى داخل منازلنا لكي نجنب أنفسنا الخروج الإضطراري من المنزل
#OCP_متضامن
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4 - الفيلسوف الخميس 19 مارس 2020 - 18:08
هادي أيام طرحت سوال يهاد الخصوص و أخيرا كتوصلني الإجابة عند أفكار كثيرة لتدبير الأزمة و خصوصا لازمة البطالة و التوقف عن العمل ...لكن لا أرغب في تسجيل فيديوهات فقط سوف أشارك بافكاري كتابة..
مشكورين على المبادرة
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5 - جلال الوجدي الخميس 19 مارس 2020 - 18:14
جازاكم الله كل خير. التكافل و التضامن من أبرز ما جاء به الدين الإسلامي و أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنب بلادنا كل مكروه و كل شر يا رحمان يا رحيم. شيء جميل ما قمتم به و وفقكم الله.
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6 - متتبع الخميس 19 مارس 2020 - 18:31
وآيات الرحمان أقولها بكل عزة وافتخار نحن شعب عظيم أبان عن معدنه الأصيل ونكران الذات متجنبين الكراهية والضغائن فكل ابتلاء أو أزمة يبتلينا بها الواحد الأحد إلا تحمل في طياتها خيرا فبارك الله فيكم أبناء بلدي وحفظكم من كيد الكائدين والعزة لهذا الوطن
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