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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نداء البقاء في المنازل

نداء البقاء في المنازل

الخميس 19 مارس 2020 - 18:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - taha الخميس 19 مارس 2020 - 19:00
وا الناس بقاو فديوركم باش مينتاشرش المرض
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23
2 - brahim milano الخميس 19 مارس 2020 - 19:14
وصل اليوم إلى إطاليا مجموعة من الأطباء من الصين للمساعدة ،أول الملاحظات اللتي تكلموا عليها أنهم رأوا الناس لازالوا في الشوارع و بأعداد مهمة ،ولازال هناك كثير من الناس يستعملون وساءل النقل العمومية،وأن قليل من الناس من يستعملون الماسكات،أردت أن أنقل لإخواني في المغرب هذه المعلومات للإستفادة من ما يجري هنا بإيطاليا و أن لا نسقط في نفس الأخطاء ،وأدعوا جميع المغاربة إلى المرابطة في المنازل لتخطي هذا الوباء بأسرع وقت و بأقل الأدرار،أخوكم من إيطاليا.
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3
3 - حالة الطوارئ الخميس 19 مارس 2020 - 19:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#نريد_حالة_الطوارئ_بالمغرب لتفادي الكارثة
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1
4 - برتوش الخميس 19 مارس 2020 - 19:21
ادعو لي كاري مع الجيران غرفة يسافر للبادية او الجبل,فلا يمكن ان تبقى اسرة مزاحمة في برتوش.لي عندو دار كبيرة را يقدر مايخرجش اما لي مزاحم را صعيب. 175 الف مغربي صبحو بلا خدمة,باش هيخلصو السكن,اش هياكلو?
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-1
5 - عبدالإلاه الخميس 19 مارس 2020 - 19:26
نحن عمال نعمل وناكل ما حصلنا عليه البارح اما الآن التزمنا في بيوتنا ونلحس الحيطان
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0
6 - خديجة الخميس 19 مارس 2020 - 19:27
يلا كنت كنبغي راسي و اهلي و بلادي نبقا في داري
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7 - فرح الخميس 19 مارس 2020 - 19:41
بداو براسكم وحنا ره فديورنا نتوما لي كتبانو فلفيديو مالكم مبركتوش فداركم او فاين لكمامات بش نقتاديو بيكم
فاقد الشيً لا يعطيه
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3
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