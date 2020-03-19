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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شوارع مراكش فارغة

شوارع مراكش فارغة

الخميس 19 مارس 2020 - 19:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Monsieur BOUHLAL الخميس 19 مارس 2020 - 20:35
ça fait plaisir de voir le Maroc sans Ces escrocs de 3assass
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2
2 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
وييه دايم الله,فينكوم امالين لحناش والقرودة,والله هادا درس لكي نعتمد على انفسنا ,ونعمل على البديل عن السياحة.
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4
3 - فرح الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
هادشي محزن الكرة الارضية اصبحت كوكب فارغ
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2
4 - Lym الخميس 19 مارس 2020 - 21:12
الحمد الله الكرة الارضية تتنفس من بني ادم الدي اغتصبها ولوثها.من اسعد ايام الارض .الخضورية رجعت المياه صفت السماء تالقت .كم الطبيعة جميلة بدون انسان .
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