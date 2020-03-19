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كُتّاب وآراء
شوارع مراكش فارغة
الخميس 19 مارس 2020 - 19:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Monsieur BOUHLAL الخميس 19 مارس 2020 - 20:35
ça fait plaisir de voir le Maroc sans Ces escrocs de 3assass
2 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
وييه دايم الله,فينكوم امالين لحناش والقرودة,والله هادا درس لكي نعتمد على انفسنا ,ونعمل على البديل عن السياحة.
4 - Lym الخميس 19 مارس 2020 - 21:12
الحمد الله الكرة الارضية تتنفس من بني ادم الدي اغتصبها ولوثها.من اسعد ايام الارض .الخضورية رجعت المياه صفت السماء تالقت .كم الطبيعة جميلة بدون انسان .
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