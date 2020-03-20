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كُتّاب وآراء
تجمهر أمام أولاد زيان
الجمعة 20 مارس 2020 - 11:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - عنوان مضحك الجمعة 20 مارس 2020 - 12:27
"تجمهر أمام اولاد زيان" الأمر يتعلق بالمحطة الطرقية بشارع أولاد زيان بالدار البيضاء. أما الذين يقيمون خارح الدار البيضاء فقد يعتقدون - قبل مشاهدة الفيديو - أن الأمر يتعلق بمنطقة اولاد زيان في إقليم الشاوية.
2 - N.H الجمعة 20 مارس 2020 - 12:31
مقدو فيل زادوه فيلة الأفارقة هم سبب المشاكل و المصائب الحل الوحيد هو ترحيلهم إلى بلدانهم
3 - FARHAT الجمعة 20 مارس 2020 - 12:33
نداءنا الى أعلى سلطة بوزارة الداخلية و النقل بالتخل من اجل فك عزلة العالقين بالمحطة الطرقية زيان وربما عبر كل المحطات بالتراب الوطني وان اقتضى الامر اعطاء الاوامر للجيش للقطع مع جشع ارباب الحافلات والكورتية لاننا في حالة طوارئ .ارباب الحافلات ليسوا وطنيين في هذه الظرفية نطالب بتجريدهم من المأدونيات لإعادتهم الى حالة الفقر ليتذوقوا مرارة العيش
4 - roche الجمعة 20 مارس 2020 - 12:35
les pauvres
la responsabilité de l'autorité
et nous les musilmants
la responsabilité de l'autorité
et nous les musilmants
5 - وطني غيور الجمعة 20 مارس 2020 - 12:36
قنبلة موقوتة يجب على السلطة أن تتعامل معهم بكل حزم
6 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 12:43
ما أفقرنا في التفكير والتعبير، المدرسة والأسرة ومؤسسات التنشئة أخلت بأدوارها.
7 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 12:49
خص الحكومة تفرض حظر التجوال عليهوم كذلك بحال المواطنين و تبحت ليهوم على شي مكان للاستقرار و عدم السماح بالخروج مع التكفل بمعيشهم اليومي و اللي مبغاش يديوه لبلادو
8 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 20 مارس 2020 - 12:53
اولا يجب عزلهم في مكان مناسب لكن لا تقولوا إنهم لاجئين لكنهم مهاجرين غير شرعيين الشخص الاول في التعليق قال انهم لاجئين لا انه خطاء ينبغي الا نخلط بين الشروط. من جانب اخر ولو انه تم نوعيتهم فلن يحترموا التعليمات المعطاة اناس مربين في طبيعة اخرى ونماط اخر جربهم سترون
Premièrement, ils doivent être isolés dans un endroit approprié, mais ne dites pas qu'ils sont des réfugiés, mais ce sont des immigrants illégaux. La première personne dans le commentaire a dit qu'ils sont des réfugiés, et non erreur nous ne devrions pas confondre les conditions. D'autre part, même si on leurs donnent des conseils, et instructions ils ne le respecteront jamais un monde éduquées dans une autre nature et d'autres schémas. Essayez-les. Vous verrez
Premièrement, ils doivent être isolés dans un endroit approprié, mais ne dites pas qu'ils sont des réfugiés, mais ce sont des immigrants illégaux. La première personne dans le commentaire a dit qu'ils sont des réfugiés, et non erreur nous ne devrions pas confondre les conditions. D'autre part, même si on leurs donnent des conseils, et instructions ils ne le respecteront jamais un monde éduquées dans une autre nature et d'autres schémas. Essayez-les. Vous verrez
9 - عبده/ الرباط الجمعة 20 مارس 2020 - 12:53
حقيقة ان هؤلاء بشر مثلنا... و لكن الدولة غير قادرة على استيعابهم و الدليل هو تشردهم الان في مختلف شوارع المملكة.... كان يجب اعادتهم الى بلدانهم قبل ان تغلق جميع الحدود اما الان و الحالة الراهنة بسبب كورونا لا تسمح بذلك فعلى السلطات المحلية ان تجد حلا مؤقتا لهم نظرا لحالة الطوارىء حفاظا عليهم و على المواطنين من انتشار الوباء.... على ان تعيدهم الى بلدانهم بعد ان تنفرج هذه الازمة ....فما جدوى بقاءهم في المغرب..؟؟؟؟؟
10 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 12:54
السلام عليكم...الله يخلّيكم... باراكا من الديماغوجية الخاوية .. هاذو راه ما غادا تنفع فيهم لا توعية ولا والو... هاذو راه خاصهوم يترحّلوا من الأماكن اللي فيها الناس ، ويتوضعوا في مخيمات مغلقة بعيدة عن الناس ،راه تيشكلوا خطر على المغاربة من جميع النواحي حتى قبل هذا الوباء ، والآن أكثر...
11 - ام هبة الجمعة 20 مارس 2020 - 12:54
هاذ الافارقة راه خاص المسؤولين يتكلفو بهم حتى تفوت الازمة الصحية العالمية.لانهم عارفين الوباء ولكن تيترزقو الله في الشوارع.وفي حالة ملقاوش معمن سيصبحون خطر على المغاربة سواء بنشر الوباء او بالتهجم على السكان.ظروري ايجاد حل لهم والله يحفظ المغرب ملكا وشعبا من هاذ الوباء.والله يحفظ رجال الشرطة والصحة لانهم في الصفوف الاولى لمواجهة الوباء.
12 - المصطفى بهلول صاحب روئية الجمعة 20 مارس 2020 - 12:55
قنبلة ناسفة زرعتها دولة في الدار البيضاء أذ لم تقم
بأزلتها سوف تنفجر عليها وسبب ذلك ....؟
بأزلتها سوف تنفجر عليها وسبب ذلك ....؟
13 - مواطن مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 12:56
هؤلاء المهاجرون سوف يزيدون من تفاقم الأزمة التي يعاني منها المغرب سواء تعلق الأمر بكورونا أو بالمجال الاجتماعي او الاقتصادي ومن سمح بدخولهم للمغرب يتحمل المسؤولية لأننا في غنى عن كل المشاكل التي سوف يخلقونها خصوصا وأن عشرات الالاف من المغاربة فقدوا حاليا مناصب الشغل التي كانوا يربحون منها الفتات ... فحذاري ثم حذاري مما سوف تجرون اليه هذا البلد.
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