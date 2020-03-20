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كُتّاب وآراء
منع مباراة لكرة القدم
الجمعة 20 مارس 2020 - 13:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - Yassine الجمعة 20 مارس 2020 - 13:50
الصغير فيهم تكون عندو 28 سنة...وحلنا مع الكبار كتر من الصغار
3 - المدني الجمعة 20 مارس 2020 - 14:02
كلام منطقي بأسلوب حضاري يشكر عليه هاد رجل السلطة ويجب على المواطنين الامثثال لاوامر وارشادات السلطة المحلية
4 - عبدالله الجمعة 20 مارس 2020 - 14:04
أودي بنادم فراسو الحجر ياللطيف قبح الله الجهل.وفي كل الأحوال ننتظر رحمة الله
6 - kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 14:09
كن كنا في ستينات , جوج تمرميقات بلا ما اشحف عون السلطة راسو معاهم هههه
7 - مغترب الجمعة 20 مارس 2020 - 14:11
برافو السلطات المحلية ، ترفع لكم القبعة على المجهود الدي تقومون به في خدمة الوطن و المواطن و أنتم في الخطوط الأمامية لتماس مع الفيروس و لا ننسى الأطر الطبية بما تبدله من جهد في سبيل المواطن .
8 - المغربيالحر جرف تافلالت الجمعة 20 مارس 2020 - 14:12
الجسم السليم في العقل السليم مع هاد العكس عقولهم خاوية هما مع الرياضة كيتناقضوا ( ابغيتهم يتوصلوا لهاد التعليق ونقول لهم ) راكم دون المستوى راكم وووووولو
9 - ElFechtali الجمعة 20 مارس 2020 - 14:19
Vraiment magnifique ça donne les larmes aux yeux de voir qu'on a encore des gens responsables dans notre cher Maroc qui parlent de cette facon et donnent des conseils que n'importe qui peut comprendre...on a besoin de beaucoup de personnes comme vous Monsieur...Allah yjazik bikhir pour le bon discours
10 - احمد من اسبانيا الجمعة 20 مارس 2020 - 14:27
أقول لجميع الاخوة المغاربة ابقو في منازلكم ولاتستهينون بهذا الوباء إنه لشيء خطير جدا فخذوا أعلى دروس من الدول المجاور نحن هنا محجوزين داخل منازلها أسبوع هذا هو الحل الوحيد ونرجو من الله تعالى أن يلهمنا الصبر و ان يرفع علنا هذا الوباء اممممممممين
11 - Mosi الجمعة 20 مارس 2020 - 14:27
والله قمة الاستهتار و اللامسؤولية و قلة العقل و البصيرة.
بالله عليكم اية صورة تعطون للأطفال و أنتم ياااااا حسرة المفروض انكم بكامل قواكم العقلية و تتمتعون بوعي و مسؤولية...تخرقون تعليمات صحية صارمة ضد مرض فتاك و أنتم تلعبون....
سأقول لكم معلومة بسيطة ايها المستهترون...اسبانيا لديها افضل نظام صحي في اوروبا كلها...وتغلب عليها الفيروس..فاليوم صباحا اعلنت السلطات في اسبانيا نفاذ اماكن العناية الفائقة بالمصابين و فعلت خطة الأوليات الصحية...هل تعلمون ماذا يعني ذلك...يعني انهم لن يمنحوا عناية فائقة بعد اليوم لكبار السن وأن الأولوية للأطفال و الأصحاء...
انه يعني حرفيا التخلي عن دعم شريحة من المصابين لصالح شريحة اخرى...
هل تعلمون كيف هي المنظومة الصحية الوطنية..انها هشة و لا تمتلك حتى 5% من امكانيات المنظومة الاسبانية...وإذا اجتاحنا الفيروس كما اجتاحهم فالوطن سيتجه كله نحو الكارثة..لا شيوخ لا شباب لا اطفال...كلنا غانمشيو خلا....
هل فهمتم ام ليس لكم عقول تفهم و تعي.
بالله عليكم اية صورة تعطون للأطفال و أنتم ياااااا حسرة المفروض انكم بكامل قواكم العقلية و تتمتعون بوعي و مسؤولية...تخرقون تعليمات صحية صارمة ضد مرض فتاك و أنتم تلعبون....
سأقول لكم معلومة بسيطة ايها المستهترون...اسبانيا لديها افضل نظام صحي في اوروبا كلها...وتغلب عليها الفيروس..فاليوم صباحا اعلنت السلطات في اسبانيا نفاذ اماكن العناية الفائقة بالمصابين و فعلت خطة الأوليات الصحية...هل تعلمون ماذا يعني ذلك...يعني انهم لن يمنحوا عناية فائقة بعد اليوم لكبار السن وأن الأولوية للأطفال و الأصحاء...
انه يعني حرفيا التخلي عن دعم شريحة من المصابين لصالح شريحة اخرى...
هل تعلمون كيف هي المنظومة الصحية الوطنية..انها هشة و لا تمتلك حتى 5% من امكانيات المنظومة الاسبانية...وإذا اجتاحنا الفيروس كما اجتاحهم فالوطن سيتجه كله نحو الكارثة..لا شيوخ لا شباب لا اطفال...كلنا غانمشيو خلا....
هل فهمتم ام ليس لكم عقول تفهم و تعي.
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