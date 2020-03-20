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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وجدة في زمن كورونا

وجدة في زمن كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 - 12:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - oujda 48 الجمعة 20 مارس 2020 - 14:00
الله أعلى وجدة والله أمر مخيف كورونا هدا روع الجميع بقاو في المنازل الله يحفض الجميع
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2 - siba الجمعة 20 مارس 2020 - 14:28
ارجوكم ان تبقوا في منازلكم... لنحمي هذا البلد و نبين للعالم اننا شعب واع قادر على تغلب المصاعب بكل مسؤولية و روح جماعية...
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