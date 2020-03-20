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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سلا تسابق الزمن

سلا تسابق الزمن

الجمعة 20 مارس 2020 - 17:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شكون ما زال يغرد خارج السرب الجمعة 20 مارس 2020 - 18:15
ـ les serpents .. التماسيح ..




فين مشا .. بنكيران ..
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-10
2 - %%%% الجمعة 20 مارس 2020 - 18:19
je suis passé devant plusieurs mo9ata3at de karia et j ai vue une longue queue et j ai posé la quetion aux gens et devinez se que j ai eu comme réponse . ils font la queue pour avoir l autorisation de sorti. alors soit la télé nous ment soit ils font mal leur boulot . expliquez moi. pourquoi personne n est passé chez les gens comme prévu
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2
3 - الزمامرة الجمعة 20 مارس 2020 - 18:27
والله والله والله تيبقاو فينا ناس مساكن لي معندهم مدخول فهاد الجايحة الكحلة اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إرفع عنا البلاء ياارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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