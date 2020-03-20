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كُتّاب وآراء
حالة الطوارئ بالبيضاء
الجمعة 20 مارس 2020 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
1 - nasim nour الجمعة 20 مارس 2020 - 19:13
لم يطبق قرار الداخلية بخصوص توزيع استمارة الخروج من السكن حتى الآن لم نرى اي عون سلطة يوزع أوراق وشهادة الخروج !!!! فقط بعض رجال الأمن والعسكر منتشرة في الأحياء..!!!
تعليق غير لائق
171
2 - bninsar الجمعة 20 مارس 2020 - 19:13
نتمنى لهم التوفيق واتمنى من الناس ان يتبعوا التعليمات
تعليق غير لائق
114
3 - علاش سلا مافيها والو الجمعة 20 مارس 2020 - 19:14
أنا فسلا البوليس قليييل فاش كايبان وغادي دايز بدون مايهضر مع حد والمرود مكاينينش والجيش ماعمرني شفتو
علما أنها تاهي بؤرة كورونا ومات فيها واحد حسي التصريحات والمصابين لهلك ترضى
مافهمتش علاش سلا منسية مامسوقينش ليها وبنادم غادي جاي مافهمت والو !!!
علما أنها تاهي بؤرة كورونا ومات فيها واحد حسي التصريحات والمصابين لهلك ترضى
مافهمتش علاش سلا منسية مامسوقينش ليها وبنادم غادي جاي مافهمت والو !!!
4 - Oman الجمعة 20 مارس 2020 - 19:14
ماشاء الله، تحية للقوات الأمنية
كايبان هادشي بزاف لكن المواطن اللي كايتسارى مامسوقش رآه خصو الإكراه
كايبان هادشي بزاف لكن المواطن اللي كايتسارى مامسوقش رآه خصو الإكراه
6 - rafik الجمعة 20 مارس 2020 - 19:20
لم نرى اي نزول للقوات المسلحة او الشرطة بسلا حي واد الذهب ولم نتوصل باي ورقة للخروج او اي شيئ..
و لا زال بعض الناس خارج المنازل بدون اي وعي بمخاطر الفيروس وكذلك خروج القاصرين بدون مرافق..
و لا زال بعض الناس خارج المنازل بدون اي وعي بمخاطر الفيروس وكذلك خروج القاصرين بدون مرافق..
7 - mmm1962 الجمعة 20 مارس 2020 - 19:20
voilà une action importante le couvre feu et l armée dans la rue pour inciter les gens à rentrer chez eux.malheureusement il faut cette action pour arreter ce mauvais virus bravo vive le maroc .
9 - Ch3be الجمعة 20 مارس 2020 - 19:22
هل من الممكن ان نفهم لماذا هذه العناية تشمل الاحياء الراقية بينما الاحياء الشعبية كاناسي والبيضة وحي النهضة وجوهرة وعموم الاحياء الشعبية لا تعقيم لا امن لا مراقبة مع انو هما الاماكن الاولى لي بدا فيها هاد العجب نناشد الدولة الاغنياء واعيين ممحتاجينش تعقمو ليهم او تراقبو اجيو لهادو لي فالحياء الشعبية فينهوا هاد الحضر التجوال بنادم غادي جاي ديما خارجين كيبسقو فالارض ممسوقينش بهاد الاسلوب زيرو السمطة الله يرحم الولدين الوزير داخلية
10 - Jamila الجمعة 20 مارس 2020 - 19:22
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
11 - Omar tanger الجمعة 20 مارس 2020 - 19:23
السلام عليكم. اخواني المغاربة. لا توجد لحد الان ورقة من اي سلطة. هناك تأخير. وووووووووووووو الخ
12 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:23
من كرهش هذ الجيش إكون منو على الحدود بسبتة ومليلية تحسبا لكل طارئ الوضع بإسبانية أصبح خطير والإحتياط واجب من الهلع الأجنبي
14 - Moussa الجمعة 20 مارس 2020 - 19:26
Big thank you and appreciation to our law enforcement personnel, May Allah protect us all!
15 - محمود الجمعة 20 مارس 2020 - 19:26
مع الأسف لو كنّا كلنا ملتزمين بالنصائح بالتي هي أحسن كما هو الحال في الصين لما خرجت القوات المسلحة من ثكناتها.
16 - [email protected] الجمعة 20 مارس 2020 - 19:27
نسأل الله العفو والعافية من هذا الفيروس و نتمنى لقواتنا المسلحة الملكية التوفيق والنجاح لضبط كحل الراس بمنازلهم و عدم الخروج إلا لمهمة ما حتى نتحكم في انتشار هذا الوباء
17 - حفيظ خليل الجمعة 20 مارس 2020 - 19:30
فكرة مزيانة
باش كلشي يبقا فدارو
الا لظرورة باش نتجنبو تفشي الوضع
ونطلبو حتى من الناس يتعاونو معاهم ومع رجال السلطة ويطبقو داكش لكيقولو ليهم
باش يسيطر على هد الوضع الحالي
ونطلبو ربي يحفظنا
باش كلشي يبقا فدارو
الا لظرورة باش نتجنبو تفشي الوضع
ونطلبو حتى من الناس يتعاونو معاهم ومع رجال السلطة ويطبقو داكش لكيقولو ليهم
باش يسيطر على هد الوضع الحالي
ونطلبو ربي يحفظنا
18 - حسن قنديلة الجمعة 20 مارس 2020 - 19:30
والله للعين تدمع لا يمكن حتى نستمع للسلطة عيب وعار
19 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 19:30
الله يبارك فعمر سيدي يا ربي تنجينا من هاد البلاء..
فليعلم اصحاب السيارات ان التنقل بالسياره ليس امتياز وغالبا سوف يتم انشاء حواجز أمنية لمراقبة وثائق السيارات و اذن الخروج و الدخول...
فليعلم اصحاب السيارات ان التنقل بالسياره ليس امتياز وغالبا سوف يتم انشاء حواجز أمنية لمراقبة وثائق السيارات و اذن الخروج و الدخول...
20 - رشيد الجمعة 20 مارس 2020 - 19:32
م يطبق قرار الداخلية بخصوص توزيع استمارة الخروج من السكن حتى الآن لم نرى اي عون سلطة يوزع أوراق وشهادة الخروج !!
21 - ولد السوالم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:32
يجب ارغام الجميع بالالتزام وفي ذلك مصلحة الشعب ككل.
كنشوف الامن دايز والناس كيتساراو كانهم غير معنيين
كنشوف الامن دايز والناس كيتساراو كانهم غير معنيين
22 - khamkham mohamed الجمعة 20 مارس 2020 - 19:34
السلام الله يحفظ بلادنا المغرب وجميع الأمة وسلطات والقوات العسكرية سهرنا على الأمن والاستقرار في البلاد الله يبعد عنا هذا الفيروس ونشكر كثيرا المعنيين بالأمر عن تدخلهم
23 - aziz الجمعة 20 مارس 2020 - 19:35
هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية... نتمنى من اخواننا المغاربة الامتثال لهذا الحجر الصحي الذي هو السبيل الوحيد لوءد هذا الفيروس.. تحية اكبار و اجلال لكل القوات (الامن الدرك القوات المسلحة القوات المساعدة و لا انسى الوقاية المدنية و أعوان السلطة.. تحية تقدير و احترام لكل مهنيي الصحة و مستخدمي الابناك.. كل هذه الشرائح تتمنى ان يشملها الحجر لكن مسؤوليتها و طبيعة عملها يحتم عليها التواجد في الواجهة و خدمة المواطن..
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
24 - mghribi الجمعة 20 مارس 2020 - 19:35
هناك وباء كورونا و وباء الجهل.رغم التعليمات و التوجيهات فالباعة همهم ربح المال وليس الاغلاق زيادة على عدم لامبلات من طرف الناس
25 - الله أكبر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
اللهم احفظ بلدنا العزيز من كل شر و هم وغم وبلاء وغلاء و وباء يا أرحم الراحمين يارب العالمين.
26 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
توزيع استمارة الخروج من السكن ببني ملال لقد توصلت بها الساعة الخامسة مساء
27 - مغرب الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
عاش الوطن ملكا وشعبا والمجد والخلود للقوات المسلحة الملكية والشكر الجزيل للساهرين في المستشفيات ممرضين وأطباء..
28 - انما الصدقات الجمعة 20 مارس 2020 - 19:40
الله اعاونهم لما يحبه ويرضاه،ونسال الله العلي القدير لهم السلامة ولنا جميعا،والبشرية كافة انه تعالى على كل شيئ قدير،والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته اجمعين. (ملاطة لم نتسلم اي استمارة من اي كان لحد الساعة)
29 - مروكي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:42
ما فهمت والو ؟؟؟ خرووج دبابة وتبعها رجال الحموشي والقواة المساعدة ،؟؟؟ اين تدخل الجيش ... ، والقوات الخاصة للرجال الدرك ؟ لفرض حضر التجول على المواطن .
30 - حب الوطن من الدين. الجمعة 20 مارس 2020 - 19:43
اللهم اصلح ولاة أمورنا. و احفظ جيوشنا. اللهم أدم علينا أمنك و نعمك.
31 - Badre Jawad Aziz الجمعة 20 مارس 2020 - 19:45
الله يلطف بنا و يحفظنا جميعا، و ألف تحيات و اجلالا لجميع أفراد الجيش ،القوات العامة و .الصحة وكذلك كل من يساهم و يضحي من أجل سلامة و خدمة المواطنين بارك الله فيكم جميعا. و الله ينصر ملكنا محمد السادس أعزه الله.
32 - ابن سوس المغربي، كموني الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
كاين شي ناس عندنا في المغرب راسهم قاسح بسبب قلة الوعي و الجهل ما يمشي معاهم غير القوة بلا ما تقولي بغيت نترزق مع من غادي ترزق و الشارع خاوي؟ واش الدولة خاسرة مليارات من الدراهم و انت ماقدرش تصبر شهر كاع؟سنين وانت كا تجري دبا عاد باغي تخدم ملي خوا الشارع؟
33 - فقط مظاهر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:53
فقط مظاهر حتى يرضع الشعب ام هاته القوات فكان من الواجب انزالها الى الشارع لمحاربه المجرمين وقطاع الطرق.
34 - هشام العيون الجمعة 20 مارس 2020 - 19:58
لا توجد اي ورقة ولا حتى عون ولا يحزنون فركعتو لينا راسنا بالخوا الخاوي
35 - moussaoui hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 20:02
لحد الآن لم نتوصل بأي استمارة من أحد ما العمل اذا
36 - elhaj الجمعة 20 مارس 2020 - 20:08
ca fait plaisir de voir ca, car malheureusement sans cela nous aurons un grand problème . allah yaatikom sehha.
37 - مهاجر الجمعة 20 مارس 2020 - 20:08
على المسؤولين ان لا يحرقو الأوراق مرة واحدة لازم يكون هناك قوة احتياط من الشرطة و القوات المساعدة و رجال الدرك و من كل الاصناف في امان تام و في انعزال تام دون الاحتكاك مع المحيط الخارج إذا ما قدر و تطور الأمر سيكون لدينا احتياط سالمين من الأمراض كما هو معمول هنا في بلجيكا
38 - Rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 20:11
تحيا الرجال الامن اللهم اعنهم على عملهم ،و اللهم اشفي جميع المرضى
39 - حارس ليلي حر الجمعة 20 مارس 2020 - 20:15
السلام عليكم
انا اعمل حارس ليلي حر و لم اتوصل بوثيقة السماح بالخروج و لقد ذهبت للعمل لاني لا املك أجرة شهرية و لذلك المعنيون بالامر و السلطات تتحمل مسؤوليتي
اللهم اني قد بلغت و شكرا على تفهمكم...
انا اعمل حارس ليلي حر و لم اتوصل بوثيقة السماح بالخروج و لقد ذهبت للعمل لاني لا املك أجرة شهرية و لذلك المعنيون بالامر و السلطات تتحمل مسؤوليتي
اللهم اني قد بلغت و شكرا على تفهمكم...
40 - AMIR الجمعة 20 مارس 2020 - 20:17
كورونا فيروس كباقي الفيروسات يتم حاليا ودائما محاربته في المختبرات من قبل جنود مسلحون بالعلم الحديث والمعرفه وليس بالدبابات .
41 - سلام عليكم الجمعة 20 مارس 2020 - 20:17
جا عندنا عون سلطة ولاكن مشكل هو لي جا كياخدها في عوض مايتنظمو كيزيدو في روينة او كيعطيك ورقة عادية مافيها لا توقيع لا والو اقدر تشذها تصور عليها شحال مابغيتي لاحظت تاني انه كيجي واحد كياخد لاوراق لعائلة تاعو كاملة عون سلطة غير كيفرق بحال الى كيفرق في اوراق انتخابات هنا في بن جرير تاني حاجة هو كيقول ليك حضر تجوال كنشوف في شارع كولشي خارج او رجعو شارع ملعب نشري هيسبريس كنتمنى ادخلو شي مسؤولين باش انقصو من هاد استهتار بي هاد مرض
42 - خالد المحترم الجمعة 20 مارس 2020 - 20:22
تحية للجيش الملكي المغربي
الله يبعد كل مكروه لبلادنا
عاش الملك
دام المغرب مستقر
الله يبعد كل مكروه لبلادنا
عاش الملك
دام المغرب مستقر
43 - من تخوم الريف الجمعة 20 مارس 2020 - 20:23
للذين يتساءلون عن عدم وجود قواة أمن و عسكر في مدنهم أقول: معظم قواة أمن و عسكر المغرب يتواجدون منذ أكثر من سنتان في الريف. الريف معسكر عن آخره.
44 - جمال الجمعة 20 مارس 2020 - 20:30
تحية لرجال الأمن بجميح أنواعه ومستوياته.
فعلا يستحقون التنويه وكيف لا وهم يسهرون ويضحون بحياتهم في سبيل الوطن والمواطنين بحد سواء.
فعلا يستحقون التنويه وكيف لا وهم يسهرون ويضحون بحياتهم في سبيل الوطن والمواطنين بحد سواء.
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