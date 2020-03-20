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كُتّاب وآراء
خليك فدارك بميدلت
الجمعة 20 مارس 2020 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - redwane الجمعة 20 مارس 2020 - 21:37
تحية لسكان مدينة ميدلت .
الله إيدير الخير .
الله إيدير الخير .
2 - 93hamouda الجمعة 20 مارس 2020 - 21:55
في بداية الوباء نشر العديد من الخلطاء فيديوهات يهاجمون الجالية المغربية بالخارج ويتهيمونها بأنهاسبب إنتقال الوباء إلى المغرب ومنهم من غرد على مقاطعتنا وعدم السماح لنا بالعودة إلى أحبابنا ولكن وسبحان الله وبعد أسبوع إنقلب السحر على الساحر والوباء ستقر وتظاعف في بلادنا وأعلنت حالة الطوارء وأصبح العديد يشكون من ضيق العيش لعدم توفرهم على مدخول كان على الخلطاء أن يفكروا في الجالية التي كانت تدعم المغرب بالمشاريع ومساعدة الفقراء أنا من الجالية وقررت مساعدة العديد من العائلات التي حوصرت من العمل ولن أعي ماقاله السفهاء منا فالمغرب بلادنا أحب من أحب وكره من كره الله الوطن الملك
3 - khalil الجمعة 20 مارس 2020 - 21:57
الرجاء من كل الناس الالتزام بالصبر حتى نقضي على هذى الوباء ونحد من الإصابات
4 - MAROCAINE الجمعة 20 مارس 2020 - 22:00
ر اه الدولة خاصها تعطي شيكا لكل راشد ليس له عمل حتى السعاي والطلاب وطال معاشو والفلاح والخراز والخياط والخضار والجزار والفران والكسال والبائع المتجول والرحل يعني الجميع كالدولة الكندية او ماتقولوش راه الفلوس ماكيناش والميزانية بلا بلا بلا. الا البرلماني والوزير خداوا غير مليون في الشهر راها كافياهوم والعائلة الملكية لاتحتاج الان للملايير راها محتاجة مواطنيين سالمين ومحتاجة للامن ولهذا وجب اقتسام المال بالتساوي وعدم ظلم اي احد لان الناس ستلزم البيت لاكن خاصهوم الفلوس فهاذا الفيروس غادي ربي الطماعين دوك سير او اجي في الطيارة على الخاوي او الفشر وهروب العملة.
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