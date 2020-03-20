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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اكتظاظ في ولاد زيان

اكتظاظ في ولاد زيان

الجمعة 20 مارس 2020 - 21:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 21:41
الحقيقة الصادمة للبعض جائت من فم المعلق الأخير، شكرا لك لابراز هاته الحقيقة فنحن جشعون و مستغلون لا اقصد الجميع طبعا... الله ارفع عنا البلاء
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26
2 - المصطفى بهلول صاحب روئية الجمعة 20 مارس 2020 - 21:41
فين هو وزير نقل اجي افك هاذ حريرة ضروري خاص مكتب
المراقبة أسعار إستغلال الناس الله ياخد فيهم الحق
هادو هما لي خاصهم امرضو بي كرونا نتهناو منهم
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15
3 - farida الجمعة 20 مارس 2020 - 21:42
غريبة الناس!!! غريبة الدنيا !!!!!.فين غاديين اصلا .وخاصهم يبقاو فين كانو .باش ميتفشاش المرض ..من اجل ترجع الامور كما كانت.ويرجعوا للعمل ديالهم.والرزق عند الله وكذا الحياة او الموت بيد الله.
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