24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/03/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
- الجديدة والطوارئ الصحية
- واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب
النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"كورونا" يهدد مناصب الشغل بالمغرب .. كيف يمكن تقليل الأضرار؟ (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
- 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب - (226)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (216)
- النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" - (194)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (164)
- حصيلة فيروس كورونا في المملكة .. 66 حالة مؤكدة و3 وفيات - (150)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إفراغ أزقة البيضاء
الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50