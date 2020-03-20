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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حالة الطوارئ بطنجة

حالة الطوارئ بطنجة

الجمعة 20 مارس 2020 - 23:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الفشتالي السبت 21 مارس 2020 - 00:15
الله يهديكم ااااعباد الله هكذا سينتشر الفيروس أكثر الشرطي أو العسكري يتحدث بدون وقاية مع ربما أكثر من 100 شخص في اليوم!!! ولماذا لم يأت هذا المقدم الى الان نحن في الدارالبيضاء عين السبع... والله حرام عليكم أن تزيدو فوق الخوف على أهلنا خوفا من الزجر في الشارع و نحن لسنا السبب بل المقدم... المرجو من هسبريس النشر و كتابة مقال عن هذه المعاناة... أنتم أملنا الوحيد
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17
2 - مغربي غيور السبت 21 مارس 2020 - 00:23
إجراءات مهمة لكن حبدا لو كانت أكثر صرامة حتى نحارب هذا الفيروس اللعين
لأن بعض المواطنين غير واعين بخطورة هذا الفيروس على البلاد و العباد
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3 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 00:38
لمس وثيقة التنقل الاستثنائية من شأنها نقل العدوى للسلطات التي هي الخرى ممكن ان تنقلها لشخص آخر يجب اتخاد جميع التدابير الاحترازية وكذالك تكوين وتوعية هاد الناس من الجهات المعنية
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