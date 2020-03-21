24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/03/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (310)
- 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب - (228)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (218)
- النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" - (196)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطوارئ الصحية بالعيون
السبت 21 مارس 2020 - 10:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - احمد المغربي السبت 21 مارس 2020 - 10:38
العيون مدينة منظمة أحسن من مدن أخرى و الله أعلم
2 - الياس السبت 21 مارس 2020 - 10:49
في سيدي عثمان الدار البيضاء ماكين حتى طوارئ ناس باقة خارجة مقدم ماجاج عند سكان يعطهم وتاءق يعمرهم خرجت الصباح لخدمة ماكين بوليس لا آعوان سلطة الله يحفظ...في الأخير غنلبو ماتش فينال مع ايطاليا
3 - ع.الحميد السبت 21 مارس 2020 - 10:49
تحية للسلطات المحلية في كل ربوع المملكة على المجهودات التي يقدمونها للمواطنين لتوعيتهم على المخاطر جراء هاذا الوباء اللعين.
علينا نحن المواطنين ان نكون في مستوى وعينا ونلزم بيوتنا حتى نحاصر
هاذا الوباء.
علينا نحن المواطنين ان نكون في مستوى وعينا ونلزم بيوتنا حتى نحاصر
هاذا الوباء.
5 - وفاء السبت 21 مارس 2020 - 10:55
فلنساعد جندنا المجندين لخدمة بلدنا الحبيب ولنتحد ضد كورونا بكل ما نملك من جهد واقله بقاؤنا في منازلنا واحترازنا من هذا الوباء اللعين والله لا يضيع اجر من أحسن عملا
6 - العيون عنيا و الواد وادي... السبت 21 مارس 2020 - 11:04
شوفوا أيها المحتجزين بمخيمات الذل بتنذوف ، ما تقوم به السلطات المغربية لتأمين الصحراويين المغاربة و الحفاظ على صحتهم ، أما أنتم ، فلكم الله سبحانه ، فالحركيين المتسلطين على الجزائر، لم يكتفوا بمحاصرتكم و منعكم من العودة الى دياركم و أهليكم بالمملكة ، بل زادوكم حصار وباء الكورونا ، و تخلوا عنكم و تركوكم عرضة لهذا الفيروس القاتل تواجهونه بدون سلاح ولا عتاد ، بل كذلك حروكم حتي من من إقتناء حاجياتكم الضرورية للحياة ، لا ماء و لا مأكل و لا غذاء و لا هواء ، بالله عليكم مذا تنتظرون للعودة الى بلدكم ؟ الله معكم و الخزي و العار على المتسلطين .
7 - كراد. السبت 21 مارس 2020 - 11:07
او هذا هو المهم ميكون تجمع
اخر ما قال ولد الرشيد
من اصدق الناس قولا اهل الصحراء
اخر ما قال ولد الرشيد
من اصدق الناس قولا اهل الصحراء
8 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 11:07
التزمو مسافه متر ونصف بينكم على الاقل ولا ديرو كمامه .
قبل إعطاء ارشادات لاخرين يجب عليكم تطبيقها
على انفسكم .
والا ستكونو انتم همزه وصل بين الفيروس وبين المواطنين والعكس كذالك.
قبل إعطاء ارشادات لاخرين يجب عليكم تطبيقها
على انفسكم .
والا ستكونو انتم همزه وصل بين الفيروس وبين المواطنين والعكس كذالك.
9 - adnan السبت 21 مارس 2020 - 11:08
مالاافهمه ولا احد من رجال السلطة في الصورة يضع كمامة على فمه مع انهم مجتمعون. شكرا...
10 - Nederlander السبت 21 مارس 2020 - 11:41
الوالي و المجموعة التي معه يتحدثون عن الطوارىء الصحية وهم أنفسهم لم يحترموها. المسافة بينهم البعظ لا تتعدى 40 سنتيمتر.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10