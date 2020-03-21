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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الطوارئ الصحية بالعيون

الطوارئ الصحية بالعيون

السبت 21 مارس 2020 - 10:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - احمد المغربي السبت 21 مارس 2020 - 10:38
العيون مدينة منظمة أحسن من مدن أخرى و الله أعلم
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2 - الياس السبت 21 مارس 2020 - 10:49
في سيدي عثمان الدار البيضاء ماكين حتى طوارئ ناس باقة خارجة مقدم ماجاج عند سكان يعطهم وتاءق يعمرهم خرجت الصباح لخدمة ماكين بوليس لا آعوان سلطة الله يحفظ...في الأخير غنلبو ماتش فينال مع ايطاليا
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3 - ع.الحميد السبت 21 مارس 2020 - 10:49
تحية للسلطات المحلية في كل ربوع المملكة على المجهودات التي يقدمونها للمواطنين لتوعيتهم على المخاطر جراء هاذا الوباء اللعين.
علينا نحن المواطنين ان نكون في مستوى وعينا ونلزم بيوتنا حتى نحاصر
هاذا الوباء.
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4 - abdel السبت 21 مارس 2020 - 10:54
وانتم لي مجموعين ب اكثر من خمسين شخص...
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5 - وفاء السبت 21 مارس 2020 - 10:55
فلنساعد جندنا المجندين لخدمة بلدنا الحبيب ولنتحد ضد كورونا بكل ما نملك من جهد واقله بقاؤنا في منازلنا واحترازنا من هذا الوباء اللعين والله لا يضيع اجر من أحسن عملا
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6 - العيون عنيا و الواد وادي... السبت 21 مارس 2020 - 11:04
شوفوا أيها المحتجزين بمخيمات الذل بتنذوف ، ما تقوم به السلطات المغربية لتأمين الصحراويين المغاربة و الحفاظ على صحتهم ، أما أنتم ، فلكم الله سبحانه ، فالحركيين المتسلطين على الجزائر، لم يكتفوا بمحاصرتكم و منعكم من العودة الى دياركم و أهليكم بالمملكة ، بل زادوكم حصار وباء الكورونا ، و تخلوا عنكم و تركوكم عرضة لهذا الفيروس القاتل تواجهونه بدون سلاح ولا عتاد ، بل كذلك حروكم حتي من من إقتناء حاجياتكم الضرورية للحياة ، لا ماء و لا مأكل و لا غذاء و لا هواء ، بالله عليكم مذا تنتظرون للعودة الى بلدكم ؟ الله معكم و الخزي و العار على المتسلطين .
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7 - كراد. السبت 21 مارس 2020 - 11:07
او هذا هو المهم ميكون تجمع
اخر ما قال ولد الرشيد
من اصدق الناس قولا اهل الصحراء
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8 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 11:07
التزمو مسافه متر ونصف بينكم على الاقل ولا ديرو كمامه .
قبل إعطاء ارشادات لاخرين يجب عليكم تطبيقها
على انفسكم .
والا ستكونو انتم همزه وصل بين الفيروس وبين المواطنين والعكس كذالك.
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9 - adnan السبت 21 مارس 2020 - 11:08
مالاافهمه ولا احد من رجال السلطة في الصورة يضع كمامة على فمه مع انهم مجتمعون. شكرا...
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10 - Nederlander السبت 21 مارس 2020 - 11:41
الوالي و المجموعة التي معه يتحدثون عن الطوارىء الصحية وهم أنفسهم لم يحترموها. المسافة بينهم البعظ لا تتعدى 40 سنتيمتر.
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