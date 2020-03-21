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كُتّاب وآراء
شبح الصمت في العاصمة
السبت 21 مارس 2020 - 10:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - عبدو من الرباط السبت 21 مارس 2020 - 11:01
اللهم ارحم البلاد والعباد وشافي المرضى وسامحنا يا الله على غفلتنا وبعدنا عن دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا ونقنا من هذا الوباء وجميع الدنيا يا رحمان يا رحيم
2 - intidam السبت 21 مارس 2020 - 11:01
مزيان هكذا ستنجو البلاد بأقل الأضرار واللي خاف نجا
3 - Hayat oukourris السبت 21 مارس 2020 - 11:03
العكس تماما في حي جوهرة سيدي مومن الدار البيضاء
4 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 11:04
شكرا للمغاربة على الإلتزام. الدقيقة 1.50 مشهد مؤام نفايات في كل مكان من المسؤول هذا الإستهتار. قومو بواجبكم يرحمكم الله.
5 - لينا السبت 21 مارس 2020 - 11:08
هذا اقل ما يمكن ان نقدمهم لوطننا.اللهم اشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأرفع عنا الوباء.لا اله إلا انت سبحانك انا كنا من الضالمين.
6 - عابر السبت 21 مارس 2020 - 11:10
أين هم رجال الأمن والجيش؟ وهؤلاء الأشخاص الذين يتجولون في الشارع. إذ كلما دخلت السيارة أي شارع إلا وتم رصد شخص أو أكثر واقفا أو يسير في الشارع دون أن يجد من يسأله عن سبب خروجه، وماذا يفعل بالشارع والناس في منازلهم!!!!؟؟؟؟
7 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 11:12
اللهم صمت قاتل ولا وباء قاتل، مع الصبر يجبر الكسر
8 - مواطنة مغربية السبت 21 مارس 2020 - 11:14
وقاية و وعيا من طرف المواطنين المغاربة
اللهم أخفض بلدنا و ملكنا و شعبنا يا رب
اللهم أخفض بلدنا و ملكنا و شعبنا يا رب
9 - بشرى السبت 21 مارس 2020 - 11:15
هنا ايضا في مراكش يعم الصمت حيث يمر وقت طويل حتى نسمع من منازلنا صوت سيارة او دراجة نارية...سكان المدينة الحمراء بكل الاحياء ملتزمون بحالة الطوارئ الا الذين لديهم رخص الخروج للعمل...نتمنى أن يسود هذا الامر في المدن الصغرى ...فهناك من يقول والله اعلم ان سكان بعض المدن الصغيرة غير مهتمين بالحجر الصحي ويخرجون ويتبادلون الزيارات بشكل عادي نتمنى نشر التوعية داخل هذه المدن وكذلك القرى حيث انتشار العلاقات الاجتماعية وتبادل الزيارات بين الجيران خاصة...وكذلك بسبب الوعي بخطورة الوضع.
10 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 11:17
كنا نرا هادا في الصين شهر دجنبر ويناير في نشرةً الءخبار . لم يتخيل لدهن احد اننا سنكون يوما ما كذللك . قلنا هدا لن يصيبنا بحكم الصين بعيدة عنا وءننا ءامينين. لكن اليوم هاد الوباء لم يتركً احد في هادا العالم . لان المسافة ليست عاملا امام الزمن الدي اصبح هو العامل نضرا لوجود الطائرات التي كسرة المسافات . فاللهم ارفع عنا هاد البلاء وتوب علينا .
11 - احب وطني السبت 21 مارس 2020 - 11:21
برافو على وعي الشعب المغربي العظيم ان شاء الله سيرفع الله الوباء علينا بالصبر والتضامن فيما بيننا نسأل الله العلي القدير أن يحفظ المغرب
13 - تريا كنون مغربية وافتخر السبت 21 مارس 2020 - 11:28
السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بالاقتطاع من اجور التقنيين التابعين لوزارته اخر شهر فبراير 2020 , واقتطاعات اخرى سابقة، على خلفية الاضرابات المشروعة التي نفذنها هذه اافءة من الموظفين، دون المراعاة للظرفية التي يمر منها المغرب في ظل جاءحة كورونا، لكن رغم الضرر الذي عرفته في هذا الشهر ساكون سعيدة اذا أودعت هذه المبالغ في صندوق تدبير جاءحة كورونا الذي احدثه سيدنا محمد السادس حفظه الله والسلام.
14 - سارة السبت 21 مارس 2020 - 11:42
سكان مدينة سلا خاصهم أساليب زجرية باش يكلسو فالديورهم بعض الناس خارجين للزنقة عادي كان شيئا لم يكن .اصعب حاجة هي توجه خطاب وتنصح ناس ماواعيينش
15 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 11:51
الدقيقة 1.35، كعادتها دائما تراكم الأزبال في كل شارع من شوارع الرباط خارج الحاويات المخصصة لدلك،وللأسف حتى في زمن كورونا الدي يحتاج لمضاعفة جهود النظافة.
16 - مغربية و افتخر السبت 21 مارس 2020 - 11:56
مزيد من الاتحاد و الجد من اجل الشعب المغربي اللهم احفضنا و غلبنا عن هدا الفيروس
17 - abdel السبت 21 مارس 2020 - 11:59
شكرا لكم أحبائي على روح التضامن و الأمثال للقانون في هذه المحنة
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