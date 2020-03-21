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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فرض العزلة الصحية

فرض العزلة الصحية

السبت 21 مارس 2020 - 09:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسرة السبت 21 مارس 2020 - 12:48
مصيبة مع هاد شعيبة...الله اهديك اعباد الله راه في مصلحتكم سيرو دخلو لديوروكوم لتفجرو شي قنبلة ذرية توصل الشرارة ديالها الأبرياء وتجي على الأخضر واليابس.
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2 - معلق السبت 21 مارس 2020 - 13:02
منظر تقشعر له الابدان...شكرا للقوات العمومية ونسال الله اللطف في الاقدار
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