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كُتّاب وآراء
فرض العزلة الصحية
السبت 21 مارس 2020 - 09:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسرة السبت 21 مارس 2020 - 12:48
مصيبة مع هاد شعيبة...الله اهديك اعباد الله راه في مصلحتكم سيرو دخلو لديوروكوم لتفجرو شي قنبلة ذرية توصل الشرارة ديالها الأبرياء وتجي على الأخضر واليابس.
2 - معلق السبت 21 مارس 2020 - 13:02
منظر تقشعر له الابدان...شكرا للقوات العمومية ونسال الله اللطف في الاقدار
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