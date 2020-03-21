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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
حملة تمشيطية بالبيضاء
السبت 21 مارس 2020 - 13:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - المهدي السبت 21 مارس 2020 - 13:29
هنا نواحي أناسي والأزهر الأوضاع عادية وليس هناك حجر
2 - ali السبت 21 مارس 2020 - 13:35
الناس في مناطق كثيرة لم تتوصل بوثيقة التنقل
الرجاء القيام بالامر بطريقة الكترونية
الرجاء القيام بالامر بطريقة الكترونية
3 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 13:39
لطالما انتقدت الامن في بلدي الحبيب وهئانذا احييكم تحية تقدير وتعظيم واحترام
4 - الجوع اقوى من كورونا السبت 21 مارس 2020 - 13:41
الدولة لم تهتم باصحاب الدخل اليومي الذين يبكون الان في البيوت من الفقر و الحاجة و اقتطاع الرزق ما نفكروش بعقلية المشاهير ولا عقلية نشر الحب و الوئام في البيت بل اغلب الشعب ليس لديهم دخل قار كما قلدتم الغرب قلدوه في تعويضاته و رئفته بالمحتاجين ماشي سد و كول الحجر
5 - البهجة السبت 21 مارس 2020 - 13:49
نحن اليوم في مراكش وبالضبط بحي الإنارة وحتى الساعة التي أكتب فيها هدا التعليق لم نتوصل بوتيقة الخروج المفروضة من الداخلية بل الادهى من هدا والأمر هو انه ليس هناك اتر اووجود للمقدم ولا وجود سواء من السلطات أو غيرهم فهل المواطن أصبح اليوم في سجن حقيقي لان بلاغات الداخلية في جهة واعوان السلطة في جهة تانية
6 - omar us السبت 21 مارس 2020 - 13:53
رجال الأمن أنفسهم لا يحترمون مسافة متر من الناس و من بعضهم البعض و قد يتسببون في انتشار الفيروس بهذا التهور. احتاطوا من فضلكم
7 - اجديك السبت 21 مارس 2020 - 14:00
تحية وطنية من الأعماق الي رجال الأمن والاعوان وجميع من يتحمل المسؤولية؛ ما اعجبني في هدا الفيديو بالخصوص هو كلمات الشكر التي كان وجهها هدا العميد حين كان يشكر الناس بتعاونهم بالتزامهم البيوت؛ وهنا أحسست بنوع من التغيير في الخطاب و بكرامة المواطن؛ هدا اعتبره ايجابيا جدا وينبغي أن يكون؛ واكيد ان المواطنين سيتعاملون وبحس كبير من المسؤولية؛ برافو للجميع؛ شرف لنا كمغاربة ان يكون يصبح لما هدا النضج؛ وهدا التضامن؛ وهدا الإحساس؛ ان شاء الله سنتغلب علي هدا الوباء؛ وسيبقى للدكري فقط؛ كما ان هناك دروس كتيرة يجب استخلاصها؛ لأننا وقفنا مكرهين مع الدات؛ فلنغير سلوكنا ونعتمد علي اقتصادنا ولنحافظ علي تضامننا؛ هدا هو المغرب يا سادة....
8 - عمار واحماد السبت 21 مارس 2020 - 14:03
وماذا عن الأشخاص الذين ليس لهم منازل تطبيقا لشعار بقى فدارك واللي ماعندو دار ماذا فعلت الدولة المشردين والذين يعيشون في خارج المنازل !!
في الدول الاروبية حجزت الدول بنايات وجهزتها بكل الوساءل لاستقبال المشردين فعلا اذا بقيت جيوش من المشردين في شوارع المدن الكبرى لا يمكن ان تكون هناك نتاءج !!
قبل ما يطبق اجراء يجب توفير الوساءل اللوجيستيكية لإنجازه باركة من التسرع والعشوائية وضياع الوقت !!
لوحلا في اخذ الصور امام وساءل الاعلام
في الدول الاروبية حجزت الدول بنايات وجهزتها بكل الوساءل لاستقبال المشردين فعلا اذا بقيت جيوش من المشردين في شوارع المدن الكبرى لا يمكن ان تكون هناك نتاءج !!
قبل ما يطبق اجراء يجب توفير الوساءل اللوجيستيكية لإنجازه باركة من التسرع والعشوائية وضياع الوقت !!
لوحلا في اخذ الصور امام وساءل الاعلام
9 - مهاجر السبت 21 مارس 2020 - 14:03
كورونا وأعراضها تفتك بالإنسان فالله يرزفنا الصبر بالجلوس في بيوتنا حتى تفوت المحنة
11 - خالد.ف السبت 21 مارس 2020 - 14:06
الحق يقال ، صعب تسيير العقلية المتحجرة في بلادنا ! الناس تجر على نفسها المتاعب ثم تدعي القمع من رجال الأمن ! الزجر وسيلة لا محيد عنها مع البعض !
12 - مواطن غيور. الباب السبت 21 مارس 2020 - 14:10
ااسلام عليكم
هادشي لي داروه المسؤولين زوين و كانتمنوه، فين كاين و لاكن؟
ملي تسالي هاد الأزمة إن شاء الله و غاتسالي، بغينا الدولة تحبس السياحة و الأسفار مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
إلا قضينا على الوباء و جرينا عليه من الباب، أكبر خوف هو يدخل لينا من النافدة.
هادشي لي داروه المسؤولين زوين و كانتمنوه، فين كاين و لاكن؟
ملي تسالي هاد الأزمة إن شاء الله و غاتسالي، بغينا الدولة تحبس السياحة و الأسفار مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
إلا قضينا على الوباء و جرينا عليه من الباب، أكبر خوف هو يدخل لينا من النافدة.
13 - من تطوان السبت 21 مارس 2020 - 14:49
في تطوان الأحياء الشعبية فارغة لا طير يطير ولا انسان يسير يتعلق بالاحياء الشعبية دار مورسيا بو جراح جبل درسة باربوري جامع مزواق قصبة كرة د سباع كويلمة المدينة القديمة باريو حجار عروسة التوتة سانية درمل الصومال طابولة... احياء شعبية فارغة وكأنها تسكنها الاشباح إنه الوعي المتجذر بين الطبقات الشعبية بتطوان والحمد الله.
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