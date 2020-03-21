24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)

  2. عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)

  3. منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا" (5.00)

  4. وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا" (5.00)

  5. "فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حملة تمشيطية بالبيضاء

حملة تمشيطية بالبيضاء

السبت 21 مارس 2020 - 13:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المهدي السبت 21 مارس 2020 - 13:29
هنا نواحي أناسي والأزهر الأوضاع عادية وليس هناك حجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - ali السبت 21 مارس 2020 - 13:35
الناس في مناطق كثيرة لم تتوصل بوثيقة التنقل

الرجاء القيام بالامر بطريقة الكترونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 13:39
لطالما انتقدت الامن في بلدي الحبيب وهئانذا احييكم تحية تقدير وتعظيم واحترام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - الجوع اقوى من كورونا السبت 21 مارس 2020 - 13:41
الدولة لم تهتم باصحاب الدخل اليومي الذين يبكون الان في البيوت من الفقر و الحاجة و اقتطاع الرزق ما نفكروش بعقلية المشاهير ولا عقلية نشر الحب و الوئام في البيت بل اغلب الشعب ليس لديهم دخل قار كما قلدتم الغرب قلدوه في تعويضاته و رئفته بالمحتاجين ماشي سد و كول الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - البهجة السبت 21 مارس 2020 - 13:49
نحن اليوم في مراكش وبالضبط بحي الإنارة وحتى الساعة التي أكتب فيها هدا التعليق لم نتوصل بوتيقة الخروج المفروضة من الداخلية بل الادهى من هدا والأمر هو انه ليس هناك اتر اووجود للمقدم ولا وجود سواء من السلطات أو غيرهم فهل المواطن أصبح اليوم في سجن حقيقي لان بلاغات الداخلية في جهة واعوان السلطة في جهة تانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - omar us السبت 21 مارس 2020 - 13:53
رجال الأمن أنفسهم لا يحترمون مسافة متر من الناس و من بعضهم البعض و قد يتسببون في انتشار الفيروس بهذا التهور. احتاطوا من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
7 - اجديك السبت 21 مارس 2020 - 14:00
تحية وطنية من الأعماق الي رجال الأمن والاعوان وجميع من يتحمل المسؤولية؛ ما اعجبني في هدا الفيديو بالخصوص هو كلمات الشكر التي كان وجهها هدا العميد حين كان يشكر الناس بتعاونهم بالتزامهم البيوت؛ وهنا أحسست بنوع من التغيير في الخطاب و بكرامة المواطن؛ هدا اعتبره ايجابيا جدا وينبغي أن يكون؛ واكيد ان المواطنين سيتعاملون وبحس كبير من المسؤولية؛ برافو للجميع؛ شرف لنا كمغاربة ان يكون يصبح لما هدا النضج؛ وهدا التضامن؛ وهدا الإحساس؛ ان شاء الله سنتغلب علي هدا الوباء؛ وسيبقى للدكري فقط؛ كما ان هناك دروس كتيرة يجب استخلاصها؛ لأننا وقفنا مكرهين مع الدات؛ فلنغير سلوكنا ونعتمد علي اقتصادنا ولنحافظ علي تضامننا؛ هدا هو المغرب يا سادة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - عمار واحماد السبت 21 مارس 2020 - 14:03
وماذا عن الأشخاص الذين ليس لهم منازل تطبيقا لشعار بقى فدارك واللي ماعندو دار ماذا فعلت الدولة المشردين والذين يعيشون في خارج المنازل !!
في الدول الاروبية حجزت الدول بنايات وجهزتها بكل الوساءل لاستقبال المشردين فعلا اذا بقيت جيوش من المشردين في شوارع المدن الكبرى لا يمكن ان تكون هناك نتاءج !!
قبل ما يطبق اجراء يجب توفير الوساءل اللوجيستيكية لإنجازه باركة من التسرع والعشوائية وضياع الوقت !!
لوحلا في اخذ الصور امام وساءل الاعلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - مهاجر السبت 21 مارس 2020 - 14:03
كورونا وأعراضها تفتك بالإنسان فالله يرزفنا الصبر بالجلوس في بيوتنا حتى تفوت المحنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - ابوبكر السبت 21 مارس 2020 - 14:03
شكرا لرجال الامن
جزاكم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - خالد.ف السبت 21 مارس 2020 - 14:06
الحق يقال ، صعب تسيير العقلية المتحجرة في بلادنا ! الناس تجر على نفسها المتاعب ثم تدعي القمع من رجال الأمن ! الزجر وسيلة لا محيد عنها مع البعض !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - مواطن غيور. الباب السبت 21 مارس 2020 - 14:10
ااسلام عليكم
هادشي لي داروه المسؤولين زوين و كانتمنوه، فين كاين و لاكن؟
ملي تسالي هاد الأزمة إن شاء الله و غاتسالي، بغينا الدولة تحبس السياحة و الأسفار مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
إلا قضينا على الوباء و جرينا عليه من الباب، أكبر خوف هو يدخل لينا من النافدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - من تطوان السبت 21 مارس 2020 - 14:49
في تطوان الأحياء الشعبية فارغة لا طير يطير ولا انسان يسير يتعلق بالاحياء الشعبية دار مورسيا بو جراح جبل درسة باربوري جامع مزواق قصبة كرة د سباع كويلمة المدينة القديمة باريو حجار عروسة التوتة سانية درمل الصومال طابولة... احياء شعبية فارغة وكأنها تسكنها الاشباح إنه الوعي المتجذر بين الطبقات الشعبية بتطوان والحمد الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.